Σπίτι: Ειδικός μοιράζεται 7 καθημερινές δουλειές για να αποφύγετε την γενική καθαριότητα

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Εάν η γενική καθαριότητα σας φαίνεται βουνό, δεν είστε μόνοι. Μια επαγγελματίας στον καθαρισμό αποκαλύπτει τις 7 καθημερινές συνήθειες που εφαρμόζει στο δικό της σπίτι, ώστε να μην χρειάζεται ποτέ να κάνει γενική καθαριότητα. Με απλά βήματα διάρκειας λίγων λεπτών την ημέρα, μπορείτε να διατηρήσετε το σπίτι σας καθαρό και τακτοποιημένο, χωρίς να αφιερώνετε ολόκληρα Σαββατοκύριακα στον καθαρισμό.

7 απλές δουλειές για καθαρό και τακτοποιημένο σπίτι

Η @cleanwithj, γνωστή στα social media για τις έξυπνες συμβουλές της, μοιράστηκε τους «απαράβατους κανόνες καθαριότητας» που ακολουθεί πιστά, ώστε το σπίτι της να διατηρείται καθαρό και οργανωμένο χωρίς κόπο και… τρίψιμο πολλών ημερών.

  • Καθαρίστε τον νεροχύτη κάθε βράδυ πριν κοιμηθείτε
  • Καθαρίστε τις εστίες της κουζίνας μετά από κάθε γεύμα
  • Τοποθετήστε λουλούδια στο σαλόνι σας
  • Καθαρίστε τα άλατα από τον βραστήρα μία φορά το μήνα
  • Καθαρίστε συχνά το φούρνο
  • Απλώστε τα ρούχα έξω – Μην χρησιμοποιείτε πάντα στεγνωτήριο
  • Οργανώστε σωστά τα καλαθάκια με τις πάνες (για τις μαμάδες)

Καθαρίστε τον νεροχύτη κάθε βράδυ πριν κοιμηθείτε

Όσο δελεαστικό κι αν είναι να αφήσετε τον νεροχύτη λίγο λερωμένο μετά το πλύσιμο των πιάτων, μην το κάνετε. «Οι νεροχύτες μπορεί να έχουν περισσότερα βακτήρια κι από το καπάκι της τουαλέτας», προειδοποιεί η ειδικός.

Καθαρίστε τις εστίες της κουζίνας μετά από κάθε γεύμα

«Τα υπολείμματα φαγητού που μένουν το βράδυ γίνονται εφιάλτης το πρωί», λέει η γυναίκα. Ακόμα και κάτι απλό, όπως το νερό από τα μακαρόνια που ξεχειλίζει, μπορεί να αφήσει λεκέδες που δύσκολα καθαρίζονται αν μείνουν για ώρες.

Τοποθετήστε λουλούδια στο σαλόνι σας

Δεν είναι απαραίτητα θέμα καθαριότητας, αλλά κάνει το σπίτι να δείχνει περιποιημένο. «Όταν βάζω λουλούδια στο σαλόνι, ο χώρος μοιάζει πιο καθαρός και όμορφος», λέει η J.

Καθαρίστε τα άλατα από τον βραστήρα μία φορά το μήνα

  1. Γεμίστε τον βραστήρα με ίσα μέρη νερό και λευκό ξύδι ή χυμό λεμονιού
  2. Βράσε το μείγμα
  3. Άφησέ το για 30–60 λεπτά
  4. Ξέπλυνε καλά με καθαρό νερό
  5. Βράσε ξανά καθαρό νερό και πέτα το

Καθαρίστε συχνά το φούρνο

Αντί για γενικό καθαρισμό κάθε 3 μήνες, η γυναίκα προτείνει: «Σκούπισε το εσωτερικό του φούρνου με ένα βρεγμένο πανί και λίγο απορρυπαντικό κάθε 15 μέρες».

Απλώστε τα ρούχα έξω – Μην χρησιμοποιείτε πάντα στεγνωτήριο

Η J προτιμά να στεγνώνει φυσικά τα ρούχα, εκτός αν ο καιρός δεν βοηθά. Προτίμησε απλώστρα σε καλά αεριζόμενο χώρο για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία των υφασμάτων.

Οργανώστε σωστά τα καλαθάκια με τις πάνες (για τις μαμάδες)

Για τις μαμάδες, προτείνει να έχετε έτοιμα καλαθάκια με όλα τα απαραίτητα.

