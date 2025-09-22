Σπίτι: Τα 5 πράγματα που προκαλούν δυσάρεστες οσμές, σύμφωνα με ειδικό στον καθαρισμό

Κανείς δεν απολαμβάνει ένα σπίτι με άσχημη μυρωδιά. Μία επαγγελματίας στον καθαρισμό αποκάλυψε τα πέντε λάθη που πιθανότατα κάνετε χωρίς να το καταλαβαίνετε και τα οποία ευθύνονται για τις δυσάρεστες οσμές στους χώρους του σπιτιού.

Τα 5 πράγματα που κάνουν το σπίτι σας να μυρίζει άσχημα, σύμφωνα με ειδικό

Η Angie, μια δημιουργός περιεχομένου που μοιράζεται συμβουλές καθαρισμού μέσα από τον λογαριασμό της στο TikTok, έχει εντοπίσει αρκετούς κοινούς «ενόχους» για τις δυσάρεστες οσμές στο σπίτι, από παπούτσια μέχρι υφασμάτινες καρέκλες.

  1. Παπούτσια στην είσοδο: Τα παπούτσια που φοριούνται συχνά μαζεύουν υγρασία και ιδρώτα, με αποτέλεσμα να μυρίζουν άσχημα. Η Angie προτείνει τη χρήση ενός αποσμητικού σπρέι για παπούτσια.
  2. Χαλάκια μπάνιου: Τα χαλάκια ντους, ειδικά τα υφασμάτινα, συχνά μένουν βρεγμένα, δημιουργώντας το τέλειο περιβάλλον για την ανάπτυξη μούχλας. Ακόμη και το συχνό πλύσιμο δεν βοηθά πάντα, γι’ αυτό η Angie προτείνει την αντικατάστασή τους με χαλάκια από πέτρα.
  3. Κρεβατάκια σκύλων: Τα κρεβάτια των κατοικίδιων συσσωρεύουν εύκολα βρωμιά και μυρωδιές. Είναι σημαντικό να τα σκουπίζετε συχνά και να τα πλένετε όσο πιο συχνά γίνεται. Προτιμήστε κρεβατάκια με αφαιρούμενο ύφασμα για ευκολότερο πλύσιμο.
  4. Κάδος απορριμμάτων: Οι διαρροές και τα υπολείμματα τροφών στον πάτο του κάδου μπορούν να δημιουργήσουν άσχημη μυρωδιά. Η Angie συμβουλεύει να σκουπίζετε καλά τον κάδο και να βάζετε μερικές σταγόνες αιθέριου ελαίου σε ένα κομμάτι βαμβάκι στον πάτο του.
  5. Υφασμάτινες καρέκλες: Οι υφασμάτινες καρέκλες και οι καναπέδες, ειδικά οι παλιοί, απορροφούν και συγκρατούν δυσάρεστες μυρωδιές. Ένα απλό σπρέι υφασμάτων προσφέρει μόνο προσωρινή λύση. Η Angie επισημαίνει ότι ο βαθύς καθαρισμός με ατμό είναι απαραίτητος.

Συμβουλές που διευκολύνουν τον καθαρισμό του σπιτιού

Η Angie αποκάλυψε επίσης τα πέντε πράγματα που θα έβαζε στο σπίτι της ως επαγγελματίας για πιο εύκολο καθαρισμό.

  • Γωνιακός νεροχύτης: Ένας νεροχύτης με στρογγυλεμένες γωνίες είναι πολύ πιο εύκολο να καθαριστεί, καθώς δεν έχει σημεία όπου συσσωρεύεται βρωμιά.
  • Ντουλάπια σε φυσικό χρώμα: Τα ανοιχτόχρωμα ντουλάπια δεν δείχνουν εύκολα τις δαχτυλιές και τους λεκέδες, σε αντίθεση με τα σκούρα.
  • Πλακάκια με σχέδια: Τα πλακάκια με σχέδια στην κουζίνα κρύβουν τη βρωμιά και τη σκόνη, καθιστώντας τα ιδανικά για όσους δεν καθαρίζουν συχνά.
  • Απλά φωτιστικά: Τα απλά φωτιστικά μαζεύουν λιγότερη σκόνη σε σχέση με τα περίτεχνα.
  • Συσκευές με ματ επιφάνεια: Αυτές οι συσκευές καθαρίζονται πολύ πιο εύκολα, καθώς δεν μένουν δαχτυλιές και δεν δημιουργούνται γραμμές από το καθάρισμα.
