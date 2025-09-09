Ειδικός στον καθαρισμό ξενοδοχείου αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα σημεία στο σπίτι που ευνοούν την εξάπλωση μικροβίων»

Σταματίνα Στίνη

timeout

Ειδικός στον καθαρισμό ξενοδοχείου αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα σημεία στο σπίτι που ευνοούν την εξάπλωση μικροβίων»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Δεν υπάρχει τίποτα πιο απολαυστικό από την αίσθηση της εισόδου σε ένα πεντακάθαρο δωμάτιο ξενοδοχείου με φρεσκοπλυμένα σεντόνια και επιφάνειες που αστράφτουν από καθαριότητα. Πολλοί από εμάς έχουμε προσπαθήσει να αναπαράγουμε αυτό το επίπεδο καθαριότητας στο σπίτι μας. Μία ειδικός στον καθαρισμό αποκαλύπτει το μυστικό.

Καθαρό σπίτι κάθε μέρα: 5 απλές δουλειές για να απαλλαγείτε από την ακαταστασία, σύμφωνα με ειδικό

Τα σημεία στο σπίτι που πρέπει να καθαρίζετε τακτικά για να αποφύγετε την εξάπλωση μικροβίων

Η Lisa Williams, εκτελεστική οικονόμος στο The Grand, στο York της Αγγλίας, τονίζει ότι είναι σημαντικό να δίνετε προτεραιότητα στον καθαρισμό ορισμένων σημείων, λόγω της τάσης τους να φιλοξενούν μικρόβια. Αν στοχεύετε σε καθαριότητα «ξενοδοχειακών προδιαγραφών» στο σπίτι σας, τότε είναι ζωτικής σημασίας να εστιάσετε στα λεγόμενα «σημεία υψηλής επαφής» πριν από οτιδήποτε άλλο.

«Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε, όταν ξεκινάτε τον καθαρισμό, είναι να ξεσκονίσετε και να απολυμάνετε πρώτα όλα τα σημεία υψηλής επαφής. Αντικείμενα όπως τα πόμολα στις πόρτες, οι διακόπτες για τα φώτα, οι βρύσες και οι χειρολαβές μπορούν εύκολα να αγνοηθούν, αλλά φιλοξενούν βακτήρια λόγω της συχνής επαφής», επισημαίνει η ειδικός. Ξεκινώντας τον καθαρισμό από αυτά τα σημεία, σταματάτε την εξάπλωση μικροβίων σε όλο το δωμάτιο.

Το κόλπο στο ξεσκόνισμα για να απαλλαγείτε από τις εποχικές αλλεργίες – Συμβουλές από ειδικό για πεντακάθαρο σπίτι

Μόλις τελειώσετε με τα σημεία υψηλής επαφής, μπορείτε να προχωρήσετε στα σημεία χαμηλής επαφής, όπως καθρέφτες, περβάζια παραθύρων και φωτιστικά και να ολοκληρώσετε με τον καθαρισμό με την ηλεκτρική σκούπα ή με το σφουγγάρισμα των δαπέδων.

Πώς να κάνετε οποιοδήποτε δωμάτιο στο σπίτι σας να μοιάζει με πολυτελές ξενοδοχείο

Όταν το δωμάτιό σας «λάμπει» από καθαριότητα, μπορείτε να προσθέσετε μερικές τελικές πινελιές για να βελτιώσετε την εικόνα του χώρου, ώστε να μοιάζει με πολυτελές ξενοδοχείο.

Η Lisa προτείνει να υιοθετήσετε την οπτική ενός επισκέπτη —ακόμα κι αν δεν περιμένετε επισκέπτες— καθώς θα αναδείξει τυχόν λεπτομέρειες που μπορεί να είχατε παραμελήσει, όπως ένας σκονισμένος καθρέφτης ή ένα στραβό μαξιλάρι. Τέλος, ψεκάστε με αρωματικού χώρου για να έχει το σπίτι σας άρωμα φρεσκάδας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αμήχανες παύσεις στις συζητήσεις τέλος – Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δύο λέξεις

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι»

Deutsche Bank: Τι λέει η τράπεζα για την οικονομία της Γαλλίας

Βουλή: Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή

Γιατρός εξηγεί πότε το να είσαι «υπερβολικά καλός» μπορεί να γίνει πρόβλημα για την υγεία

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον αριθμό στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:00 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 4 συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν έχουν ανάγκη την τύχη – Τη δημιουργούν

Έχετε ποτέ συναντήσει κάποιον που φαίνεται να έχει τα πάντα; Η τύχη τους ποτέ δεν φαίνεται να ...
19:01 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Οι άνθρωποι που μεγάλωσαν με ελεγκτικούς γονείς, συχνά εμφανίζουν αυτές τις 8 συμπεριφορές ως ενήλικες

Αν οι γονείς σας ήταν ελεγκτικοί, η συμπεριφορά τους έχει διαμορφώσει τη στάση σας μέχρι και τ...
17:04 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως σ...
16:01 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Τα 3 ζώδια που ευνοούνται στα οικονομικά τους έως τις 14 Σεπτεμβρίου – «Νέοι τρόποι για να βγάλετε χρήματα»

Από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, τρία ζώδια προσελκύουν σημαντική οικονομική επιτυχία. Χ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος