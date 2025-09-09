Ειδικός στον καθαρισμό ξενοδοχείου αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα σημεία στο σπίτι που ευνοούν την εξάπλωση μικροβίων»

Δεν υπάρχει τίποτα πιο απολαυστικό από την αίσθηση της εισόδου σε ένα πεντακάθαρο δωμάτιο ξενοδοχείου με φρεσκοπλυμένα σεντόνια και επιφάνειες που αστράφτουν από καθαριότητα. Πολλοί από εμάς έχουμε προσπαθήσει να αναπαράγουμε αυτό το επίπεδο καθαριότητας στο σπίτι μας. Μία ειδικός στον καθαρισμό αποκαλύπτει το μυστικό.

Τα σημεία στο σπίτι που πρέπει να καθαρίζετε τακτικά για να αποφύγετε την εξάπλωση μικροβίων

Η Lisa Williams, εκτελεστική οικονόμος στο The Grand, στο York της Αγγλίας, τονίζει ότι είναι σημαντικό να δίνετε προτεραιότητα στον καθαρισμό ορισμένων σημείων, λόγω της τάσης τους να φιλοξενούν μικρόβια. Αν στοχεύετε σε καθαριότητα «ξενοδοχειακών προδιαγραφών» στο σπίτι σας, τότε είναι ζωτικής σημασίας να εστιάσετε στα λεγόμενα «σημεία υψηλής επαφής» πριν από οτιδήποτε άλλο.

«Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε, όταν ξεκινάτε τον καθαρισμό, είναι να ξεσκονίσετε και να απολυμάνετε πρώτα όλα τα σημεία υψηλής επαφής. Αντικείμενα όπως τα πόμολα στις πόρτες, οι διακόπτες για τα φώτα, οι βρύσες και οι χειρολαβές μπορούν εύκολα να αγνοηθούν, αλλά φιλοξενούν βακτήρια λόγω της συχνής επαφής», επισημαίνει η ειδικός. Ξεκινώντας τον καθαρισμό από αυτά τα σημεία, σταματάτε την εξάπλωση μικροβίων σε όλο το δωμάτιο.

Μόλις τελειώσετε με τα σημεία υψηλής επαφής, μπορείτε να προχωρήσετε στα σημεία χαμηλής επαφής, όπως καθρέφτες, περβάζια παραθύρων και φωτιστικά και να ολοκληρώσετε με τον καθαρισμό με την ηλεκτρική σκούπα ή με το σφουγγάρισμα των δαπέδων.

Πώς να κάνετε οποιοδήποτε δωμάτιο στο σπίτι σας να μοιάζει με πολυτελές ξενοδοχείο

Όταν το δωμάτιό σας «λάμπει» από καθαριότητα, μπορείτε να προσθέσετε μερικές τελικές πινελιές για να βελτιώσετε την εικόνα του χώρου, ώστε να μοιάζει με πολυτελές ξενοδοχείο.

Η Lisa προτείνει να υιοθετήσετε την οπτική ενός επισκέπτη —ακόμα κι αν δεν περιμένετε επισκέπτες— καθώς θα αναδείξει τυχόν λεπτομέρειες που μπορεί να είχατε παραμελήσει, όπως ένας σκονισμένος καθρέφτης ή ένα στραβό μαξιλάρι. Τέλος, ψεκάστε με αρωματικού χώρου για να έχει το σπίτι σας άρωμα φρεσκάδας.