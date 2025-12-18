Μαρία Κορινθίου για τις φήμες γάμου: «Πού γράφτηκε; Ποιος το ’πε;»

  • Η Μαρία Κορινθίου διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί γάμου, δηλώνοντας έκπληκτη: «Μπορείτε να μου την πείτε ρε παιδιά; Γιατί τώρα την ακούω κι εγώ από εσάς». Πρόσθεσε πως είναι «χορτασμένη» από ανυπόστατες πληροφορίες.
  • Αναφορικά με τη στάση του Γιάννη Αϊβάζη και τη συζήτηση περί χωρισμού, η ηθοποιός τόνισε πως «είναι περιττό να αναλωνόμαστε και να λέμε και να ξαναλέμε», υπογραμμίζοντας ότι ο καθένας το αντιμετωπίζει όπως μπορεί.
  • Για τις γιορτές, η Μαρία Κορινθίου αποκάλυψε ότι θα τις περάσει «Και με την κόρη μου και αργότερα και στο εξωτερικό». Σχολίασε επίσης τις δηλώσεις της Σίσσυς Χρηστίδου για το διαζύγιο, κρατώντας χαμηλούς τόνους.
Η Μαρία Κορινθίου μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star για τις φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή.

Όταν ρωτήθηκε για τις φήμες που τη θέλουν να ετοιμάζεται για γάμο απάντησε «Μπορείτε να μου την πείτε ρε παιδιά; Γιατί τώρα την ακούω κι εγώ από εσάς. Πού γράφτηκε; Ποιος το ’πε;». Στο ερώτημα αν την ενοχλούν οι ανυπόστατες πληροφορίες, η απάντησή της ήταν κοφτή: «Είμαι καλά. Και απ’ αυτά χορτασμένη».

Αναφορικά με τη στάση του Γιάννη Αϊβάζη και τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον χωρισμό τους, η Μαρία Κορινθίου τόνισε πως δεν θεωρεί παραγωγικό να ανακυκλώνονται τα ίδια θέματα: «Μετά από τόσο καιρό, είναι περιττό να αναλωνόμαστε και να λέμε και να ξαναλέμε. Ο καθένας είναι με τις μέρες του, ο καθένας το αντιμετωπίζει όπως μπορεί».

Για τις γιορτές, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι θα τις περάσει τόσο με την κόρη της όσο και εκτός Ελλάδας, χωρίς να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες: «Και με την κόρη μου και αργότερα και στο εξωτερικό. Όλα καλά».

Τέλος, σχολίασε και τις δηλώσεις της Σίσσυς Χρηστίδου για το διαζύγιο, κρατώντας χαμηλούς τόνους: «Ένας χωρισμός, είναι ένας χωρισμός. Υπάρχουν πολλές φορές θέματα. Είναι όλα να ’χουμε να λέμε. Η Σίσσυ είναι μια χαρά. Όπως η ζωή όλων. Με τα πάνω και τα κάτω».

