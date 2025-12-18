Μαρία Τζομπανάκη για τον σύζυγό της: Έχουμε να βρεθούμε 2 μήνες – Αν δεν τον βρω, ανησυχώ

Για τον σύζυγό της, Γιάννη μίλησε μεταξύ άλλων η Μαρία Τζομπανάκη στην εκπομπή «Happy Day» στον ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι έχει να τον δει δύο μήνες, καθώς μένει στο εξωτερικό λόγω του επαγγέλματός του.

Η Μαρία Τζομπανάκη είπε χαρακτηριστικά: «Του έλεγα χθες “Γιάννη πότε θα έρθεις”, μου λέει “προσπαθώ”. Έχουμε να βρεθούμε δυο μήνες γιατί έχει πολλή δουλειά. Δεν με πιάνει το παράπονο. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Αν δεν τον βρω ανησυχώ, δεν ζηλεύω γιατί είναι μόνος του».

Σε ερώτηση εάν θα πήγαινε να μείνει μαζί του απάντησε: «Το είχα κάνει, είχα πάει στην Αμερική και δεν είμαι μικρή να προσαρμοστώ. Έμαθα εξαιρετικά πράγματα και συμπεριφορές επαγγελματικές γιατί εκεί είναι όλα γρήγορα. Ήρθα εδώ και είπα “τι χαλαρά που είναι εδώ”. Θα το ξαναέκανα ανάλογα… Αν πάει εκεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχω να κάνει κάτι εκεί μεγάλο και δυναμικό», είπε ακόμη η ηθοποιός.

