Φωκίδα: «Τώρα θα πάω στους αγγέλους»: Τα τελευταία λόγια του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητό του

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία στη Μαριολάτα, στη Φωκίδα για τον φρικτό θάνατο του 73χρονου μέσα στο αυτοκίνητό του λίγο έξω από το χωριό, στο ύψος της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής.

Την ίδια ώρα, στις φλόγες τυλιγόταν το σπίτι που είχε φτιάξει στη Μαριολάτα και διέμενε μετά τη συνταξιοδότησή του από τον Δήμο Περιστερίου, με τη σύζυγο και τον γιο τους. Η κόρη που είχε αποκτήσει η οικογένεια, είναι παντρεμένη και διαμένει σε άλλο νομό.

Όπως λένε οι συγχωριανοί του, με τους οποίους συνομίλησε το LamiaReport, ήταν κοινωνικός και συναναστρεφόταν με τους ντόπιους δείχνοντας ενδιαφέρον για τα προβλήματά τους.

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο Ενημέρωσης πριν συμβεί το κακό, ο 73χρονος είχε ανεβάσει ένα ηχητικό μήνυμα – βίντεο στο διαδίκτυο όπου λίγο – πολύ μαρτυρούσε τις προθέσεις του. Στη συνέχεια πήγε στο βενζινάδικο όπου προμηθευόταν καύσιμα και είχε γεμίσει ένα μπιτόνι βενζίνης. Φεύγοντας φέρεται να τους είπε ότι πάει στους αγγέλους, αλλά δεν κατάλαβαν τι εννοούσε.

Λίγα λεπτά αργότερα διερχόμενοι οδηγοί είδαν το αυτοκίνητο του 73χρονου να φλέγεται και ειδοποίησαν την πυροσβεστική. Την ίδια ώρα έγινε αντιληπτή και η φωτιά στο σπίτι του.

Αρχικά στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο αυτοκίνητο δύο οχήματα και οκτώ πυροσβέστες, εν συνεχεία όμως κλήθηκαν κι άλλες δυνάμεις από Άμφισσα και Αμφίκλεια προκειμένου να σωθεί η κατοικία και να μην κινδυνεύσουν άλλα σπίτια.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.