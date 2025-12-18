Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση της παρέχει χρηματοδοτική σταθερότητα

Την ανάγκη λήψης σημαντικών αποφάσεων για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας και την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την είσοδό του, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

«Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει τη χρηματοδοτική σταθερότητα, προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να εξακολουθεί να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή», δήλωσε ο πρωθυπουργός, ενώ επεσήμανε παράλληλα ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι «νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής και να διασφαλίζει ότι τα χρήματα που θα λάβει η Ουκρανία για εξοπλισμούς θα ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένοι εθνικοί προτεραιότητες των κρατών-μελών».

Στη διάρκεια της Συνόδου θα συζητηθεί επίσης το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μια πρώτη συζήτηση «μιας διαπραγμάτευσης, η οποία αναμένεται να είναι μακρά». Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, «ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για να συνεχίσουν να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του με αναφορά στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι «η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, στη φρεγάτα Κίμων». Όπως τόνισε, «είναι μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους» και «η φρεγάτα Κίμων είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, με ανθρωπιά, περνάνε σε μια νέα εποχή».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου επεσήμανε πως «αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι εμείς θα βρούμε μια λύση χρηματοδότηση για την Ουκρανία» τονίζοντας πως «η Ελλάδα σαφώς είναι υπέρ του δανείου αποκατάστασης».

Μάλιστα πρόσθεσε, σύμφωνα με το ERTNews, πως «ήδη υπάρχει μια κινητοποίηση, μια πολιτική δήλωση που έχουμε ήδη στείλει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και εγώ συμφωνώ με όσα ειπώθηκαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου ότι δεν πρέπει να φύγουμε από τις Βρυξέλλες και από την αίθουσα όπου θα συνεδριάσουμε χωρίς να βρούμε μια λύση, η οποία θα είναι νομικά ορθή και θα επιλύει τα προβλήματα χρηματοδότησης Ουκρανίας».

Ολόκληρη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι απολύτως κρίσιμο, καθώς θα χρειαστεί να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας, σε συνέχεια δεσμεύσεων που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αναλάβει.

Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει χρηματοδοτική σταθερότητα προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να εξακολουθεί να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Έχω τονίσει πολλές φορές όμως πως η οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής και να διασφαλίζει ότι για τα χρήματα τα οποία θα πάρει η Ουκρανία και τα οποία θα δαπανήσει για εξοπλισμούς, θα ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένες εθνικές προτεραιότητες που μπορεί να έχουν κράτη μέλη.

Θα συζητήσουμε, επίσης, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Μία πρώτη συζήτηση μιας διαπραγμάτευσης η οποία αναμένεται να είναι μακρά. Η Ελλάδα στηρίζει με επιμονή τις καίριες ευρωπαϊκές πολιτικές της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν απαραίτητοι πόροι προκειμένου αυτές οι εμβληματικές πολιτικές να συνεχίσουν να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.

Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι σήμερα βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όμως πιστεύω ότι η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belh@rra, τη φρεγάτα «Κίμων». Είναι, νομίζω, μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους.

Η Ελληνική Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνάνε πια σε μια νέα εποχή.

Ερώτηση εκτός μικροφώνου

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το σημαντικό είναι να βρούμε μία λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Η Ελλάδα προτιμά ξεκάθαρα το δάνειο επανορθώσεων. Λαμβάνουμε υπ’ όψιν το γεγονός ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη δεσμευτεί επ’ αόριστον, που θεωρώ ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική πολιτική δήλωση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι δεν πρέπει να αποχωρήσουμε από τις Βρυξέλλες, και από την αίθουσα στην οποία συνεδριάζουμε, χωρίς να βρούμε μια λύση που να είναι νομικά στέρεη και να επιλύει τα χρηματοδοτικά προβλήματα της Ουκρανίας. Σας ευχαριστώ».