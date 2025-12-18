Νίκος Παππάς: Άφαντος παραμένει ο ευρωβουλευτής μετά την επίθεση στον Νίκο Γιαννόπουλο

Άφαντος παραμένει ο -ανεξάρτητος πλέον- ευρωβουλευτής, Νίκος Παππάς, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές μετά τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος για επίθεση στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΡΕΝ, ο Νίκος Παππάς φέρεται να φυγαδεύτηκε από τη χώρα μέσω Γερμανίας, ενώ οι Γάλλοι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Ο Νίκος Παππάς διαγράφηκε από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος εισηγήθηκε τη διαγραφή του και από το κόμμα. Παράλληλα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες και για τη διαγραφή του από την ευρωομάδα της Αριστεράς.

Το χρονικό

Ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον Νίκο Παππά, καθώς βρισκόταν σε δημοσιογραφική αποστολή στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 23:30 τοπική ώρα. Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε τον λόγο λέγοντας του «μη με ξανακουμπήσεις». Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον δημοσιογράφο να «βγουν έξω να λογαριαστούν». Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και όταν έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει κάτω.

«Τι κάνεις εκεί; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής» φώναξε ο Νίκος Γιαννόπουλος.

«Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» φέρεται να ήταν η απάντηση του ευρωβουλευτή.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο μπαρ χτυπημένος για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον Νίκο Παππά. Στη συνέχεια βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ. Σύμφωνα με το news247.gr, o Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια εναντίον του θύματος με τον δημοσιογράφο να απομακρύνεται με συνάδελφό του και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα, ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, καθώς και δύο μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία δεν απάντησε.

Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση στην Αστυνομική Διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο, και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση. Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Έως το βράδυ της Τετάρτης ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.

Νίκος Γιαννόπουλος: «Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους»

Για τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του ευρωβουλευτή, Νίκου Παππά, για ξυλοδαρμό, τοποθετήθηκε δημόσια ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος.

Το απόγευμα της Τετάρτης (17/12), λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση του περιστατικού, ο δημοσιογράφος έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, τονίζοντας πως παρά το σοκ που υπέστη από την επίθεση του Νίκου Παππά, είναι καλά.

Ο δημοσιογράφος ξεκαθάρισε ότι «δεν θα βγει πουθενά» και «δεν έχει κάτι άλλο να πει», καθώς όπως λέει «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».

Νίκος Παππάς: «Είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση – πρόκληση – Δεν θα αναλύσω σε τι κατάσταση ήταν ο δημοσιογράφος»

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς τοποθετήθηκε μέσω Instagram για τη μήνυση για ξυλοδαρμό που κατέθεσε σε βάρος του ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος.

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο. Όποτε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα. Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης» αναφέρει αρχικά ο Νίκος Παππάς σε story στο Instagram.

«Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε εμένα και θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση. Ίσως και αυτή η κατάστασή του να ήταν ο λόγος που “μετέφερε” γεγονότα και φράσεις όπως ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών, καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες» προσθέτει.

Νίκος Γιαννόπουλος για Παππά: «Είναι επικίνδυνος, θα του κάνω ασφαλιστικά»

Μετά τις αναρτήσεις του Νίκου Παππά στα social media, ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος μίλησε στο Action24 για την επίθεση που δέχθηκε και έκανε σαφές πως σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον του ανεξάρτητου πλέον ευρωβουλευτή.

Ο κ. Γιαννόπουλος περιέγραψε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό τη στιγμή που βρισκόταν με άλλους συναδέλφους του σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο στην πόλη του Στρασβούργου.

«Βρισκόμασταν στο εστιατόριο και έπειτα από μισή ώρα εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς με τη δική του παρέα. Όταν θέλησα να φύγω, φόρεσα το μπουφάν μου, πέρασα από δίπλα του και διαπιστώνω έκπληκτος ότι κάποιος μου βάζει μια τρικλοποδιά» είπε ο δημοσιογράφος και πρόσθεσε: «Γύρισα πίσω να δω τι γίνεται και διαπίστωσα ότι μου το έκανε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τον πάτησα… Έλεγε κάτι αστείες δικαιολογίες που δεν χρησιμοποιούν ούτε παιδιά 12 ετών».

«Του είπα μην τολμήσεις να με ξανακουμπήσεις και μου απάντησε “πάμε έξω να λογαριαστούμε”» πρόσθεσε ο Νίκος Γιαννόπουλος και διευκρίνισε ότι δεν πίστεψε ποτέ ότι ο ευρωβουλευτής θα τον χτυπούσε. «Όταν περάσαμε το κατώφλι, ένιωσα δυο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου τα οποία με ανάγκασαν να πέσω κάτω», περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης από τον Νίκο Παππά.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι αμέσως μετά επέστρεψε, ενημέρωσε τους συναδέλφους του για το τι είχε συμβεί και μετά ο Νίκος Παππάς έδειχνε να το ξανασκέφτεται και να εμφανίζεται απολογητικός… «Με είχε λούσει όμως με διάφορα κοσμητικά επίθετα και σχολίαζε την εμφάνισή μου» πρόσθεσε ο Νίκος Γιαννόπουλος.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του σημείωσε ότι το χτύπημα ήταν αναίτιο. Δεν είχε επαφή μαζί του τα τελευταία επτά χρόνια από όταν έφυγε από το αθλητικό ρεπορτάζ.

«Όταν επέστρεψα στο ξενοδοχείο έστειλε δύο – τρία μηνύματα στο Whatsapp απολογητικά αλλά και αυτά τα έσβησε μετά. Μιλάμε για τρικυμία εν κρανίω αλλά εγώ είχα την υποχρέωση να τον καταγγείλω στη γαλλική αστυνομία…».

Ο Νίκος Γιαννόπουλος είπε επίσης ότι θα ξεκινήσει διαδικασία νομική σε βάρος του και στην Ελλάδα και θα ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα. «Δεν θέλω ποτέ να με πλησιάσει ξανά. Αποδείχτηκε ότι ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος και δεν μπορεί να κουμαντάρει ούτε τον θυμό του ούτε την οργή του. Και αυτά τα συναισθήματα είναι τελείως αδικαιολόγητα» τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι ο ευρωβουλευτής «παραδέχθηκε μπροστά σε όλον τον κόσμο και τους συναδέλφους του ότι παραφέρθηκε και με χτύπησε».