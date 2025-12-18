Φινλανδία: Η καθαίρεση της Miss Finland για ρατσιστική γκριμάτσα, η «συγγνώμη» από τον Πρωθυπουργό και οι κυρώσεις σε βουλευτές

  • Η εκπρόσωπος της Φινλανδίας στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος, Σάρα Ντζάφτσε, προκάλεσε αντιδράσεις και της αφαιρέθηκε το στέμμα της Μις Φινλανδία, αφού μια φωτογραφία της με λοξά μάτια και τη λεζάντα «τρώω με μια Κινέζα» έγινε viral.
  • Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις σε χώρες της Ανατολικής Ασίας, με την κα Ντζάφτσε να ζητά συγγνώμη, σημειώνοντας ότι «έχει προκαλέσει κακή εντύπωση σε πολλούς ανθρώπους», αν και αυτή χαρακτηρίστηκε «ανειλικρινής».
  • Δύο δεξιοί βουλευτές στη Φινλανδία δημοσίευσαν φωτογραφίες μιμούμενοι τη χειρονομία της κας Ντζάφτσε, με τον πρωθυπουργό Πέτερι Όρπο να καταδικάζει τις ενέργειες ως «παιδαριώδεις» και το κόμμα τους να εξετάζει κυρώσεις.
Φινλανδία: Η καθαίρεση της Miss Finland για ρατσιστική γκριμάτσα, η «συγγνώμη» από τον Πρωθυπουργό και οι κυρώσεις σε βουλευτές

Η εκπρόσωπος της Φινλανδίας στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος που διεξήχθη στην Ταϊλάνδη τον περασμένο μήνα προκάλεσε αντιδράσεις και οργή, αφού μια φωτογραφία της στην οποία τραβάει τις άκρες των ματιών της έγινε viral.

Η Σάρα Ντζάφτσε, από την οποία αφαιρέθηκε το στέμμα της Μις Φινλανδία, ανέβασε τη φωτογραφία με τη λεζάντα «τρώω με μια Κινέζα». Η στάση με τα λοξά μάτια συχνά θεωρείται ασέβεια προς τους κατοίκους της Ανατολικής Ασίας.

Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα εναντίον της 22χρονης, ακόμη και εναντίον του εθνικού αερομεταφορέα της χώρας της, της Finnair.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας παρενέβη τη Δευτέρα, λέγοντας ότι τέτοιες χειρονομίες ήταν «απερίσκεπτες και ανόητες» και ότι η διαμάχη που ακολούθησε ήταν «επιζήμια» για τη χώρα.

Η κα Dzafce ισχυρίστηκε ότι η χειρονομία ήταν η αντίδρασή της σε έναν πονοκέφαλο κατά τη διάρκεια του δείπνου. Είπε ότι ένας φίλος πρόσθεσε την προσβλητική λεζάντα στην ανάρτηση της 11ης Δεκεμβρίου χωρίς τη συγκατάθεσή της, σύμφωνα με την τοπική ταμπλόιντ Ilta-Sanomat.

Η κα Ντζάφτσε ζήτησε συγγνώμη για τη φωτογραφία, σημειώνοντας ότι «έχει προκαλέσει κακή εντύπωση σε πολλούς ανθρώπους».

«Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου με κανέναν τρόπο… Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για μένα είναι ο σεβασμός προς τους ανθρώπους, το υπόβαθρό τους και τις διαφορές τους», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Instagram.

Η συγγνώμη εξακολουθούσε να προκαλεί κριτική, με ορισμένους να την χαρακτηρίζουν «ανειλικρινή» δεδομένου ότι ήταν γραμμένη στα φινλανδικά.

 

Ένα άτομο έγραψε: «Αυτό ήταν αδικαιολόγητο, οι Ασιάτες δεν σας έκαναν τίποτα… Είμαστε ακόμα απογοητευμένοι από εσάς».

Δύο δεξιοί βουλευτές στη Φινλανδία, ο Γιούχο Εερόλα και η Κάισα Γκαρέντεβ, δημοσίευσαν φωτογραφίες τους στις οποίες μιμούνται την χειρονομία της κας Ντζάφτσε για να δείξουν την υποστήριξή τους στη βασίλισσα της ομορφιάς.

Οι αναρτήσεις αφαιρέθηκαν μετά από αντιδράσεις. Ο Eerola ζήτησε συγγνώμη, προσθέτοντας ότι θεώρησε ότι η κα Dzafce τιμωρήθηκε «δυσανάλογα σκληρά».

Ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο καταδίκασε τις ενέργειες των βουλευτών ως «παιδαριώδεις», προσθέτοντας ότι οι νομοθέτες θα πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα ορθής συμπεριφοράς.

Το Φινλανδικό Κόμμα εξετάζει εάν οι βουλευτές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κυρώσεις για τις πράξεις τους, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

