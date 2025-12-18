Αλεξανδρούπολη: Στον εισαγγελέα η μητέρα του 3χρονου παιδιού που πέθανε από υποσιτισμό

Σήμερα (18/12) αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης η μητέρα του τρίχρονου παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί εκτός από τη μητέρα του παιδιού και οι παππούδες του, στο σπίτι των οποίων φιλοξενούνταν η οικογένεια.

Η ίδια η μητέρα μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο χθες, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, χωρίς τις αισθήσεις του και παρά την κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι γιατροί διαπίστωσαν πως ήταν ήδη νεκρό κατά την παραλαβή του.

Ωστόσο, η εικόνα του παιδιού προκάλεσε έντονη ανησυχία στους γιατρούς, καθώς έφερε εμφανή σημάδια σοβαρού υποσιτισμού και καχεξίας. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και με εντολή της Εισαγγελίας διενεργήθηκε νεκροψία – νεκροτομή το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι ο θάνατος του παιδιού οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι και το ιδιαίτερα χαμηλό σωματικό βάρος του παιδιού σε σχέση με την ηλικία του.