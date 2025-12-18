Αλεξανδρούπολη: Στον εισαγγελέα η μητέρα του 3χρονου παιδιού που πέθανε από υποσιτισμό

Σύνοψη από το

  • Η μητέρα του τρίχρονου παιδιού που πέθανε από υποσιτισμό στην Αλεξανδρούπολη αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Το παιδί μεταφέρθηκε νεκρό στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης.
  • Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί εκτός από τη μητέρα και οι παππούδες του παιδιού, στο σπίτι των οποίων φιλοξενούνταν η οικογένεια. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι ο θάνατος οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού.
  • Η εικόνα του παιδιού προκάλεσε έντονη ανησυχία στους γιατρούς, καθώς έφερε εμφανή σημάδια σοβαρού υποσιτισμού και καχεξίας. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και διενεργήθηκε νεκροψία – νεκροτομή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αλεξανδρούπολη: Στον εισαγγελέα η μητέρα του 3χρονου παιδιού που πέθανε από υποσιτισμό

Σήμερα (18/12) αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης η μητέρα του τρίχρονου παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί εκτός από τη μητέρα του παιδιού και οι παππούδες του, στο σπίτι των οποίων φιλοξενούνταν η οικογένεια.

Η ίδια η μητέρα μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο χθες, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, χωρίς τις αισθήσεις του και παρά την κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι γιατροί διαπίστωσαν πως ήταν ήδη νεκρό κατά την παραλαβή του.

Ωστόσο, η εικόνα του παιδιού προκάλεσε έντονη ανησυχία στους γιατρούς, καθώς έφερε εμφανή σημάδια σοβαρού υποσιτισμού και καχεξίας. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και με εντολή της Εισαγγελίας διενεργήθηκε νεκροψία – νεκροτομή το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι ο θάνατος του παιδιού οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι και το ιδιαίτερα χαμηλό σωματικό βάρος του παιδιού σε σχέση με την ηλικία του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της ΕΕ για την καρδιαγγειακή υγεία-Οι προτάσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης χόνδρινων βλαβών & διατήρησης της άρθρωσης

Ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης από ΔΥΠΑ και ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Έως αύριο οι ενστάσεις – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ποια ταμεία πιστώνουν σήμερα τα ποσά

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
11:48 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Φωκίδα: «Τώρα θα πάω στους αγγέλους»: Τα τελευταία λόγια του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητό του

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία στη Μαριολάτα, στη Φωκίδα για τον φρικτό θάνατο του 73χρονο...
10:34 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Αττική Οδός: Τροχαίο στο ρεύμα προς Ελευσίνα – Φωτογραφίες αναγνώστη

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 18/12 στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Όπως βλ...
08:52 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Άστατος ο καιρός τα Χριστούγεννα: Βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης «ξεκλειδώνει» κακοκαιρίες – Πώς θα εξελιχθεί έως την Πρωτοχρονιά

Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός τα Χριστούγεννα όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, ενώ η Πρ...
08:40 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Μαρία Αλιφέρη: «Καλή σου ξεκούραση ακριβέ μου φίλε και αδελφέ» – Η συγκινητική ανάρτηση για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Συγκινεί η Μαρία Αλιφέρη με την ανάρτησή της για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος άφησε την τελ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα