Φωκίδα: Απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του – Την ίδια ώρα καιγόταν και το σπίτι του

Μία πρωτοφανής τραγωδία έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (16/12) στη Φωκίδα, όπου ένας 70χρονος απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του στον δρόμο Μαριολάτας – Λιλαίας. Όπως αποκαλύφθηκε, την ίδια που ώρα που καιγόταν το αυτοκίνητό του, είχε πιάσει φωτιά και το σπίτι της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, το όχημα του 70χρονου τυλίχτηκε στις φλόγες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τον άνδρα να εγκλωβίζεται μέσα σε αυτό και να χάνει την ζωή του. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο έσβησαν την φωτιά και αντίκρυσαν την απανθρακωμένη σορό του άτυχου άνδρα.

Ωστόσο την ίδια ώρα που καιγόταν το αυτοκίνητο, είχε πιάσει φωτιά και το σπίτι της οικογένειάς του στην Άνω Μαριολάτα. Πυροσβέστες του Π.Κ. Πολυδρόσου και Αμφίκλειας έσπευσαν στο σπίτι και έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά, που, όμως προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στην οικία.

Δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής πραγματοποιούν έρευνες για το περιστατικό.