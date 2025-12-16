Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Ο σύζυγός μου είναι μπασκετμπολίστας και 1,92 – Δεν είχα ξαναδεί τόσο ψηλό άνδρα»

Καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Νωρίς Νωρίς», βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (16/12) η Ελεάνα Παπαϊωάννου. Με αφορμή τις εμφανίσεις της στο πλευρό της Πίτσας Παπαδοπούλου και του Στέλιου Διονυσίου, η τραγουδίστρια περιέγραψε τα συναισθήματα που της δημιούργησε ο ερχομός της κόρης της, ενώ μίλησε και για τον σύζυγό της.

«Δεν θυμάμαι και πάρα πολλά πράγματα από τη γέννα. Αυτό που λένε ότι νιώθεις την απόλυτη ευτυχία… παιδιά, εγώ ήμουν πολύ στρεσαρισμένη. Ήταν όλα διαφορετικά. Είναι όλο καινούργιο πολύ. Το τελευταίο βράδυ που μείναμε στο μαιευτήριο, νομίζω ότι δεν κοιμήθηκα απ’ το άγχος μου. Έλεγα “τι θα κάνω από αύριο στο σπίτι;”. Δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτού του είδους το συναίσθημα. Πήγαν όλα μια χαρά βέβαια, δόξα τω Θεώ», ανέφερε αρχικά η Ελεάνα Παπαϊωάννου.

«Έμεινα εκτός δουλειάς για 4 χρόνια. Είπα ότι θα μείνω με το παιδί στο σπίτι, πέρασε ο πρώτος χρόνος. Τον δεύτερο, όταν αποφάσισα να επανέλθω και είχα μια εξαιρετική πρόταση, είδα ότι η μικρή αντιδρούσε στο θέμα του ύπνου και προτίμησα να μείνω με το παιδί. Πέρασε ακόμα ένας χρόνος, μετά έπεσε και ο κορονοϊός», ανέφερε η τραγουδίστρια.

«Όταν τελικά επέστρεψα, ήταν ένα σοκ. Έλεγα στην αρχή “γιατί τώρα υφίσταμαι όλο αυτό;”. Φεύγω απ’ τη γαλήνη, απ’ την αγάπη του σπιτιού μου και της αγκαλιάς. Αντίθετα συναισθήματα, αντίθετες και οι ενέργειες. Ξέρεις, όταν γίνεσαι μαμά, είσαι πιο προφυλαγμένη. Δηλαδή δέχτηκα ανθρώπους, συνεργάτες οι οποίοι μου λέγανε “Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου;”. Το καταλαβαίνω, εντάξει. Έγινες μαμά… κι άλλες γίναν μαμάδες. Έκατσες ένα χρόνο, ενάμιση, δύο. Δεν ξέρω. Δεν ήθελα να την αφήσω και δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν και το πιο εύκολο διάστημα. Ήταν το δυσκολότερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου» εξομολογήθηκε η Ελεάνα Παπαϊωάννου.

Και πρόσθεσε: «Δεν το μετανιώνω λεπτό, γιατί βλέπω ένα πλάσμα που μέχρι και σήμερα μου λέει “Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου, δεν σ’ αλλάζω με τίποτα”. Κι αυτό κερδίζεται νομίζω».

«Όταν έρχεται ένα παιδί, υπάρχει πολύ μεγάλη σύγκρουση και εσωτερικά και με το ζευγάρι, αλλάζουν ισορροπίες. Δηλαδή έχεις γνωρίσει έναν άνθρωπο και έρχεται ο τρίτος άνθρωπος, που δεν είναι ο έξω από το γάμο, είναι το παιδί. […] Ο σύζυγός μου είναι μπασκετμπολίστας. Είναι 1.92. Είναι κοντός για μπασκετμπολίστας. Δεν είχα ξαναδεί τόσο ψηλό άντρα. Ζοριζόμουνα, όταν φορούσα αθλητικά και φλατ. Τώρα τον έχω συνηθίσει», ανέφερε ακόμα η Ελεάνα Παπαϊωάννου.