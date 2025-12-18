Βουλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για το Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Σύνοψη από το

  • Άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόμου για το «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» και τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
  • Παράλληλα με το νομοσχέδιο συζητούνται τρεις υπουργικές τροπολογίες, που καλύπτουν ρυθμίσεις οφειλών σε ελβετικό φράγκο, αποζημιώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και παρατάσεις αδειών λειτουργίας σταθμών ΔΕΗ.
  • Η ψήφιση του νομοσχεδίου και των τροπολογιών έχει προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, με τη ΝΔ να έχει καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή

Με τις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις».

Παράλληλα με το νομοσχέδιο έχουν κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση και τρεις υπουργικές τροπολογίες. Η πρώτη αφορά τις ρυθμίσεις οφειλών φυσικών, επιτηδευματιών ή ατομικών επιχειρήσεων για δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Η δεύτερη περιέχει διατάξεις σχετικά με αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της επιζωοτίας της ευλογιάς, την αύξηση της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ΕΣΠΑ 2021-2027, την καταβολή ανταμοιβής επίτευξης στόχων στο προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων, της Μονάδας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και των Υπηρεσιών Διαχείρισης των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΠΑ.

Η τρίτη υπουργική τροπολογία περιέχει διατάξεις σχετικά με τις παρατάσεις προσωρινών αδειών λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, την παράταση μισθώσεων κινηματογράφων και θεάτρων, τη νομιμοποίηση δαπανών του ΕΟΔΥ έτους 2023, τη δυνατότητα παράτασης της παραμονής στην υπηρεσίας εργαζομένων υπό εξαιρετικές συνθήκες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία στην ΕΕ και για τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στο ΟΑΚΑ, τη δευτερογενή εκχώρηση κωδικού του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην ΑΑΔΕ για την αποτελεσματική επιτέλεση του έργου του ΚΕΦ με απόφαση της ΕΕΤΤ και τη διόρθωση παροράματος στο άρθρο 268 του Ν. 5259/2025.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου και των τροπολογιών θα διεξαχθεί αύριο, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, καθώς, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η ΝΔ θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της ΕΕ για την καρδιαγγειακή υγεία-Οι προτάσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης χόνδρινων βλαβών & διατήρησης της άρθρωσης

Ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης από ΔΥΠΑ και ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Έως αύριο οι ενστάσεις – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ποια ταμεία πιστώνουν σήμερα τα ποσά

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
12:10 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Καμμένος σε Καρυστιανού: Σας πολεμάνε, γιατί σας φοβούνται – Η ανάγκη για Οξυγόνο θα επικρατήσει

«Ο πόλεμος που ξέσπασε εναντίον σας και από γνωστούς υπαλλήλους του συστήματος είναι πράγματι ...
11:43 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Στο σχέδιο δεν προβλέπεται κλείσιμο αλλά μετασχηματισμός καταστημάτων

«Στο σχέδιο, το οποίο η μεταβατική διοίκηση θα διαχειριστεί, δεν προβλέπεται κλείσιμο, προβλέπ...
11:25 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση της παρέχει χρηματοδοτική σταθερότητα

Την ανάγκη λήψης σημαντικών αποφάσεων για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας και την τήρησ...
11:15 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Παπασταύρου: Δώσαμε κατεύθυνση στον Σημανδράκο για τήρηση της νομιμότητας – Τι είπε για τη σχέση με τον Αυγενάκη

Γύρω από τη σχέση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου με τον τότε υπουργό Αγρ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα