Βουλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για το Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Με τις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις».

Παράλληλα με το νομοσχέδιο έχουν κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση και τρεις υπουργικές τροπολογίες. Η πρώτη αφορά τις ρυθμίσεις οφειλών φυσικών, επιτηδευματιών ή ατομικών επιχειρήσεων για δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Η δεύτερη περιέχει διατάξεις σχετικά με αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της επιζωοτίας της ευλογιάς, την αύξηση της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ΕΣΠΑ 2021-2027, την καταβολή ανταμοιβής επίτευξης στόχων στο προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων, της Μονάδας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και των Υπηρεσιών Διαχείρισης των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΠΑ.

Η τρίτη υπουργική τροπολογία περιέχει διατάξεις σχετικά με τις παρατάσεις προσωρινών αδειών λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, την παράταση μισθώσεων κινηματογράφων και θεάτρων, τη νομιμοποίηση δαπανών του ΕΟΔΥ έτους 2023, τη δυνατότητα παράτασης της παραμονής στην υπηρεσίας εργαζομένων υπό εξαιρετικές συνθήκες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία στην ΕΕ και για τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στο ΟΑΚΑ, τη δευτερογενή εκχώρηση κωδικού του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην ΑΑΔΕ για την αποτελεσματική επιτέλεση του έργου του ΚΕΦ με απόφαση της ΕΕΤΤ και τη διόρθωση παροράματος στο άρθρο 268 του Ν. 5259/2025.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου και των τροπολογιών θα διεξαχθεί αύριο, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, καθώς, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η ΝΔ θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας.