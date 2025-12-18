Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντιπολίτευση υπονομεύει την Εξεταστική – Αντί να είναι σοβαρή διαδικασία, γίνεται μια επικοινωνιακή φούσκα

Η κυβέρνηση προχωρά στην αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο τη διασφάλιση δίκαιων και τίμιων πληρωμών προς τους αγρότες, δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό Μάκης Βορίδης μιλώντας στo Ertnews, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υπονομεύει την εξεταστική επιτροπή μετατρέποντας τη διαδικασία σε επικοινωνιακή φούσκα.

«Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποια κενά υπήρξαν στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ που επέτρεψαν διασπάθιση χρήματος και καταβολή ενισχύσεων που δεν έπρεπε», τόνισε ο Βορίδης.

Σχολιάζοντας την εξέταση μαρτύρων στην Εξεταστική, ο πρώην υπουργός έκανε λόγο αντιδημοκρατικές πρακτικές βουλευτών της αντιπολίτευσης, αναφερόμενος σε εκφράσεις όπως «εγκληματίας» και «υπόθαλψη εγκληματία» που χρησιμοποιήθηκαν απέναντί του, καθώς και σε βιντεοσκοπήσεις χωρίς άδεια εντός της Βουλής. «Αυτό είναι βαθύτατα αντικοινοβουλευτικό και προσβάλλει την έννοια της κοινοβουλευτικής δεοντολογίας», σημείωσε.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η πλειοψηφία της εξεταστικής έχει ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα της μειοψηφίας, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά των μαρτύρων δεν εμπίπτει στην ευθύνη της πλειοψηφίας: «Ο κάθε μάρτυρας καταθέτει με δική του ευθύνη. Αν κάποιος επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής ή δημοσιοποίησης, αυτό είναι προσωπική ευθύνη», είπε.

Ο κ. Βορίδης έκανε επίσης αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ανοίξει διάλογο με τους αγρότες και έχει ικανοποιήσει μεγάλο μέρος των αιτημάτων τους. «Όταν έχουν πληρωθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ενισχύσεων και η βασική ενίσχυση, δεν μπορεί να συνεχίζουν να λένε “δεν μιλάω”», τόνισε. Παράλληλα κάλεσε τους εκπροσώπους των αγροτών να αξιοποιήσουν τον διάλογο που έχει ανοίξει, επισημαίνοντας ότι οι κινητοποιήσεις δεν πρέπει να παρεκκλίνουν από τα πραγματικά αιτήματα.

Σχολιάζοντας τις επικρίσεις των τριών πρώην πρωθυπουργών και του Ευάγγελου Βενιζέλου για θέματα διαφθοράς και κράτους δικαίου, ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ότι η ουσία βρίσκεται στο περιεχόμενο των θεμάτων και όχι στα κίνητρα των επικριτών. Αναφερόμενος στις υποκλοπές και τις δικαστικές διαδικασίες, επεσήμανε ότι η έρευνα γίνεται από τη Δικαιοσύνη, ενώ η κυβέρνηση εφαρμόζει τα προβλεπόμενα για τη διασφάλιση της νομιμότητας.

Επιπλέον, ερωτηθείς για το κόμμα της κ. Καρυστιανού ανέφερε χαρακτηριστικά πως «εκείνο που πρέπει να δει κανείς είναι την ανάδυση μιας συνολικής απαξιωτικής κριτικής απέναντι στο πολιτικό σύστημα, η οποία είναι ταυτοτικό χαρακτηριστικό όλων των λαϊκιστών, σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι πρωτότυπο» ενώ μεταξύ άλλων υπενθύμισε και τη θεωρία για το ξυλόλιο και αναρωτήθηκε αν όλοι όσοι την πίστεψαν έκαναν «αναστοχασμό» όταν τελικά δεν επιβεβαιώθηκε.

Τέλος, ο βουλευτής υπογράμμισε τη σημασία της δημόσιας και ερευνητικής διαδικασίας της εξεταστικής, χωρίς περιορισμούς και με πλήρη πρόσβαση σε μάρτυρες, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση για προσπάθεια ευτελισμού της διαδικασίας: «Αντί να είναι σοβαρή διαδικασία για την αναζήτηση παθογενειών, γίνεται μια επικοινωνιακή φούσκα, που προκαλεί παρεξηγήσεις και viral φαινόμενα στα σόσιαλ».