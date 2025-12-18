Η τελετή απονομής των Όσκαρ από το 2029 θα μεταδίδεται στο YouTube

Η 100η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ το 2028 θα είναι η τελευταία που θα προβληθεί από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Από το 2029 έως το 2033, το YouTube θα κατέχειτα παγκόσμια δικαιώματα μετάδοσης, καλύπτοντας ολόκληρο το περιεχόμενο των Όσκαρ, από το κόκκινο χαλί έως την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Το ABC, στο οποίο προβάλλεται η μεγαλύτερη βραδιά της κινηματογραφικής βιομηχανίας εδώ και δεκαετίες θα έχει τα δικαιώματα της τηλεοπτικής μετάδοσης έως το 2028.

Οι αρχιτέκτονες της συμφωνίας δήλωσαν ότι ελπίζουν ότι η μεταφορά στο YouTube θα βοηθήσει να γίνουν τα Όσκαρ πιο προσιτά σε «αυξανόμενο παγκόσμιο κοινό της Ακαδημίας μέσω λειτουργιών όπως οι υπότιτλοι που είναι διαθέσιμοι σε πολλές γλώσσες».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνάπτουμε μια πολυεπίπεδη παγκόσμια συνεργασία με το YouTube, ώστε να γίνει το μελλοντικό σπίτι των Όσκαρ και των προγραμμάτων της Ακαδημίας όλο τον χρόνο» τόνισαν ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Μπιλ Κρέιμερ και η πρόεδρός της, Λινέτ Χάουελ Τέιλορ σε κοινή δήλωσή τους.

«Η Ακαδημία είναι ένας διεθνής οργανισμός και αυτή η συνεργασία θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε την πρόσβαση στο έργο της Ακαδημίας στο μεγαλύτερο δυνατό παγκόσμιο κοινό — κάτι που θα είναι επωφελές για τα μέλη της Ακαδημίας μας και την κινηματογραφική κοινότητα. Αυτή η συνεργασία θα αξιοποιήσει την τεράστια εμβέλεια του YouTube και θα εμπλουτίσει τα Όσκαρ και άλλα προγράμματα της Ακαδημίας με καινοτόμες ευκαιρίες για συμμετοχή, τιμώντας παράλληλα την κληρονομιά μας. Θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε τον κινηματογράφο, να εμπνεύσουμε νέες γενιές κινηματογραφιστών και να παρέχουμε πρόσβαση στην κινηματογραφική μας ιστορία σε μια πρωτοφανή παγκόσμια κλίμακα» επισήμαναν.

«Τα Όσκαρ είναι ένας από τους βασικούς πολιτιστικούς μας θεσμούς, που τιμούν την αριστεία στην αφήγηση και την καλλιτεχνική δημιουργία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του YouTube, Νιλ Μοχάν. «Η συνεργασία με την Ακαδημία για να φέρουμε αυτή τη γιορτή της τέχνης και της ψυχαγωγίας σε θεατές σε όλο τον κόσμο θα εμπνεύσει μια νέα γενιά δημιουργικότητας και λάτρεις του κινηματογράφου, παραμένοντας παράλληλα πιστοί στην ιστορική κληρονομιά των Όσκαρ» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ

