Άρης Μαλιαγρός: Το βίντεο – αφιέρωμα στον ηθοποιό από την Finos Film: – «Τιμάμε τον γλυκύτατο κύριο με το μονόκλ»

Σύνοψη από το

  • Η Finos Film τιμά τον ηθοποιό Άρη Μαλιαγρό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, αφιερώνοντας «στον γλυκύτατο κύριο με το μονόκλ» ένα βίντεο.
  • Το αφιέρωμα στα social media περιλαμβάνει αποσπάσματα από τις ταινίες του, αναδεικνύοντας τον Άρη Μαλιαγρό ως μια αξιόλογη μορφή του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.
  • Ο ηθοποιός συνεργάστηκε σε εννέα ταινίες με την Φίνος Φιλμ, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό στίγμα σε επιτυχίες όπως «Οι Θαλασσιές οι Χάντρες» και «Η Βίλλα των Οργίων».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ο ηθοποιός, Άρης Μαλιαγρός

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός, Άρης Μαλιαγρός και η Finos Film τιμά με τον δικό της τρόπο «τον γλυκύτατο κύριο με το μονόκλ».

Ανέβασε στα social media ένα βίντεο με αποσπάσματα από ταινίες που έχει παίξει και αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σήμερα τιμάμε τον γλυκύτατο «κύριο με το μονόκλ», τον ταλαντούχο ηθοποιό μας Άρη Μαλιαγρό. Με το ευγενικό και αριστοκρατικό του παρουσιαστικό, ο Άρης Μαλιαγρός υπήρξε μια πολύ αξιόλογη μορφή του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Συνεργάστηκε σε εννέα ταινίες με την Φίνος Φιλμ, δίνοντας πάντα μια ξεχωριστή νότα στο σενάριο που έκανε όμως όλη τη διαφορά.

Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1984 και τον θυμόμαστε μέσα από τις ταινίες «Η Γυναίκα μου Τρελλάθηκε», «Οι Θαλασσιές οι Χάντρες», «Η Βίλλα των Οργίων», «Ο Ξυπόλυτος Πρίγκηψ», «Το Δόλωμα», «Ο Επαναστάτης Ποπολάρος», «Η Ρένα είναι Οφσάιντ» και «Η Αλίκη Δικτάτωρ».

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Όμιλος ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ: Πρωτοπόροι στη μοριακή απεικόνιση και στην πυρηνική ιατρική

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της ΕΕ για την καρδιαγγειακή υγεία-Οι προτάσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος – Σε ποια είδη τραβούν… την ανηφόρα οι τιμές

Ενοίκια: Τι αλλάζει με τη νέα τροπολογία στην πληρωμή

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
13:21 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο που έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες στα Μέσα»

Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, μετά την ανακοίνωση που ε...
11:41 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες οι κατηγορίες εις βάρος μου» – Η ανακοίνωση από τον δικηγόρο του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσω του δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, εξέδωσε ανακοίνωση. «Εξυφαίνετ...
11:05 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Μαρία Τζομπανάκη για τον σύζυγό της: Έχουμε να βρεθούμε 2 μήνες – Αν δεν τον βρω, ανησυχώ

Για τον σύζυγό της, Γιάννη μίλησε μεταξύ άλλων  η Μαρία Τζομπανάκη στην εκπομπή «Happy Day» στ...
05:15 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξάνδρα Ούστα: «Αυτό που με τρέλανε στον σύζυγό μου ήταν η ορθολογική του σκέψη»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα βρέθηκε η Αλεξάνδρα Ούστα, η οποία ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα