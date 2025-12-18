Άρης Μαλιαγρός: Το βίντεο – αφιέρωμα στον ηθοποιό από την Finos Film: – «Τιμάμε τον γλυκύτατο κύριο με το μονόκλ»

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός, Άρης Μαλιαγρός και η Finos Film τιμά με τον δικό της τρόπο «τον γλυκύτατο κύριο με το μονόκλ».

Ανέβασε στα social media ένα βίντεο με αποσπάσματα από ταινίες που έχει παίξει και αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σήμερα τιμάμε τον γλυκύτατο «κύριο με το μονόκλ», τον ταλαντούχο ηθοποιό μας Άρη Μαλιαγρό. Με το ευγενικό και αριστοκρατικό του παρουσιαστικό, ο Άρης Μαλιαγρός υπήρξε μια πολύ αξιόλογη μορφή του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Συνεργάστηκε σε εννέα ταινίες με την Φίνος Φιλμ, δίνοντας πάντα μια ξεχωριστή νότα στο σενάριο που έκανε όμως όλη τη διαφορά.

Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1984 και τον θυμόμαστε μέσα από τις ταινίες «Η Γυναίκα μου Τρελλάθηκε», «Οι Θαλασσιές οι Χάντρες», «Η Βίλλα των Οργίων», «Ο Ξυπόλυτος Πρίγκηψ», «Το Δόλωμα», «Ο Επαναστάτης Ποπολάρος», «Η Ρένα είναι Οφσάιντ» και «Η Αλίκη Δικτάτωρ».

Δείτε το βίντεο: