Παπαστεργίου: Θέλουμε τα ΕΛΤΑ σε κάθε σημείο της χώρας και για να γίνει αυτό απαιτείται μετασχηματισμός καταστημάτων

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι «θέλουμε τα ΕΛΤΑ σε κάθε σημείο της χώρας και για να γίνει αυτό απαιτείται μετασχηματισμός καταστημάτων», υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη που έχουν δομήσει τα ΕΛΤΑ.
  • Ενημερώνοντας την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι το υπουργείο είναι υπεύθυνο για την καθολική υπηρεσία των ΕΛΤΑ, σημειώνοντας πως «σήμερα που μιλάμε δεν οφείλουμε στα ΕΛΤΑ ούτε ένα ευρώ» για αυτήν.
  • Παρά τα μικροπροβλήματα που οδήγησαν σε πρόστιμα από την ΕΕΤΤ στο παρελθόν, τα ΕΛΤΑ τηρούν την καθολική υπηρεσία, ενώ «είναι κρίσιμο να μείνουν ανοιχτά τα ΕΛΤΑ» λόγω της αλλαγής στην αγορά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Δημήτρης Παπαστεργίου

«Το κρίσιμο είναι σε κάθε σημείο της χώρας, μέσω της καθολικής υπηρεσίας, οι πολίτες να μπορούν να δεχθούν υπηρεσίες από τα ΕΛΤΑ. Το κρίσιμο παραμένει το να μείνει η ταμπέλα των ΕΛΤΑ σε κάθε σημείο της χώρας γιατί τα ΕΛΤΑ είναι εμπιστοσύνη, είναι σχέση την οποία έχουμε δομήσει στα περίπου 100 χρόνια της υπηρεσίας τους και δεν πρέπει να την χαλάσουμε» δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την καθολική υπηρεσία των ΕΛΤΑ, τομέα ευθύνης του υπουργείου.

«Eίμαστε υπεύθυνοι για τη λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς. Έχουμε και έναν ακόμα σημαντικό ρόλο που έχει να κάνει με την καθολική υπηρεσία, την άγονη γραμμή των ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ κάθε χρόνο λειτουργούν τα καταστήματά τους σε όλη την Ελλάδα, στέλνουν έκθεση στην Επιτροπή Ταχυδρομείων και λένε ότι θέλουμε αυτά τα χρήματα. Η ΕΕΤΤ κρίνει κατά πόσο εκτελέστηκε αυτό το έργο και αποτιμά αυτό το ποσό. Διαχρονικά, τα ΕΛΤΑ ζητούσαν περισσότερα χρήματα- το 2013 είχαν ζητήσει 57 εκατομμύρια, πήραν 38 εκατομμύρια- σιγά σιγά άρχισε να συγκλίνει το αίτημα των ΕΛΤΑ με αυτό που η ΕΕΤΤ καθορίζει. Από την ώρα που η ΕΕΤΤ κρίνει ότι εκτελέστηκε η καθολική υπηρεσία, εμείς ερχόμαστε στο υπουργείο να πληρώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν υπήρξαν καθυστερήσεις στην πληρωμή της καθολικής υπηρεσίας, με αποτέλεσμα τα ΕΛΤΑ να χρειαστεί να προβούν σε δανεισμό και προφανώς στην πληρωμή επιτοκίων. Από το 2019 και μετά, τα πράγματα μπήκαν σε μια σειρά. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα που μιλάμε δεν οφείλουμε στα ΕΛΤΑ ούτε ένα ευρώ. Τα ΕΛΤΑ η αλήθεια είναι ότι έχουν ζητήσει περισσότερα χρήματα, όμως ένα ποσό περίπου 29 εκατομμυρίων εκκρεμεί προκειμένου να πληρωθεί. Μέχρι σήμερα, από το 2013 έως το 2025, έχουν πληρωθεί 353 εκατομμύρια σε καθολική υπηρεσία συν έξι εκατομμύρια για τον covid, το οποίο εγκρίθηκε», ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Τα ΕΛΤΑ τηρούν την καθολική υπηρεσία, σε γενικές γραμμές, με μικροπροβλήματα και γι’ αυτό στο παρελθόν η ΕΕΤΤ έχει επιβάλλει μικρά ή και μεγαλύτερα πρόστιμα, προκειμένου τα ΕΛΤΑ να συνετιστούν και να ευθυγραμμιστούν με τις υποχρεώσεις τους. Καθολική υπηρεσία είναι η παρουσία των ΕΛΤΑ με διάφορους τρόπους- με κατάστημα, με θυρίδα, με πρακτορεία- σε κάθε σημείο προκειμένου ο πολίτης να μπορέσει να εξυπηρετηθεί», ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, «είναι κρίσιμο να μείνουν ανοιχτά τα ΕΛΤΑ. Διότι όλο αυτό το διάστημα συζητάμε χωρίς να υπολογίζουμε το τι θα σήμαινε να μην μετασχηματιστούν καταστήματα, να μην ληφθούν μέτρα με δεδομένο ότι η αγορά έχει αλλάξει».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Όμιλος ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ: Πρωτοπόροι στη μοριακή απεικόνιση και στην πυρηνική ιατρική

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της ΕΕ για την καρδιαγγειακή υγεία-Οι προτάσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος – Σε ποια είδη τραβούν… την ανηφόρα οι τιμές

Ενοίκια: Τι αλλάζει με τη νέα τροπολογία στην πληρωμή

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
13:34 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Σκέρτσος για Κωνσταντοπούλου: «Είναι αδίστακτη, βαθιά κυνική και ουσιαστικά αδιάφορη απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη»

Νέα απάντηση στη λεκτική επίθεση που δέχθηκε χθες η σύζυγος του Άκη Σκέρτσου από την πρόεδρο τ...
13:26 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Χαρίτσης: «Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε το πράσινο φως για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ»

Τα βέλη του κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, έστρεψε ο Αλέξης Χαρίτσης σε παρέμβασή ...
13:15 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Μαρινάκης για Νίκο Παππά: Να δώσει απαντήσεις ο άνθρωπος που τον έβαλε στην πολιτική – Ήταν προσωπική επιλογή Τσίπρα

Σε ερώτηση για την επίθεση του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιανν...
13:12 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

LIVE από Λοριάν: Η ύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI Belharra ΚΙΜΩΝ 

Σε μία ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, το Πολεμικό Ναυτικό παραλαμβάνει αυτή τη στιγμή και επί...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα