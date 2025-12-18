Παπαστεργίου: Θέλουμε τα ΕΛΤΑ σε κάθε σημείο της χώρας και για να γίνει αυτό απαιτείται μετασχηματισμός καταστημάτων

«Το κρίσιμο είναι σε κάθε σημείο της χώρας, μέσω της καθολικής υπηρεσίας, οι πολίτες να μπορούν να δεχθούν υπηρεσίες από τα ΕΛΤΑ. Το κρίσιμο παραμένει το να μείνει η ταμπέλα των ΕΛΤΑ σε κάθε σημείο της χώρας γιατί τα ΕΛΤΑ είναι εμπιστοσύνη, είναι σχέση την οποία έχουμε δομήσει στα περίπου 100 χρόνια της υπηρεσίας τους και δεν πρέπει να την χαλάσουμε» δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την καθολική υπηρεσία των ΕΛΤΑ, τομέα ευθύνης του υπουργείου.

«Eίμαστε υπεύθυνοι για τη λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς. Έχουμε και έναν ακόμα σημαντικό ρόλο που έχει να κάνει με την καθολική υπηρεσία, την άγονη γραμμή των ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ κάθε χρόνο λειτουργούν τα καταστήματά τους σε όλη την Ελλάδα, στέλνουν έκθεση στην Επιτροπή Ταχυδρομείων και λένε ότι θέλουμε αυτά τα χρήματα. Η ΕΕΤΤ κρίνει κατά πόσο εκτελέστηκε αυτό το έργο και αποτιμά αυτό το ποσό. Διαχρονικά, τα ΕΛΤΑ ζητούσαν περισσότερα χρήματα- το 2013 είχαν ζητήσει 57 εκατομμύρια, πήραν 38 εκατομμύρια- σιγά σιγά άρχισε να συγκλίνει το αίτημα των ΕΛΤΑ με αυτό που η ΕΕΤΤ καθορίζει. Από την ώρα που η ΕΕΤΤ κρίνει ότι εκτελέστηκε η καθολική υπηρεσία, εμείς ερχόμαστε στο υπουργείο να πληρώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν υπήρξαν καθυστερήσεις στην πληρωμή της καθολικής υπηρεσίας, με αποτέλεσμα τα ΕΛΤΑ να χρειαστεί να προβούν σε δανεισμό και προφανώς στην πληρωμή επιτοκίων. Από το 2019 και μετά, τα πράγματα μπήκαν σε μια σειρά. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα που μιλάμε δεν οφείλουμε στα ΕΛΤΑ ούτε ένα ευρώ. Τα ΕΛΤΑ η αλήθεια είναι ότι έχουν ζητήσει περισσότερα χρήματα, όμως ένα ποσό περίπου 29 εκατομμυρίων εκκρεμεί προκειμένου να πληρωθεί. Μέχρι σήμερα, από το 2013 έως το 2025, έχουν πληρωθεί 353 εκατομμύρια σε καθολική υπηρεσία συν έξι εκατομμύρια για τον covid, το οποίο εγκρίθηκε», ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Τα ΕΛΤΑ τηρούν την καθολική υπηρεσία, σε γενικές γραμμές, με μικροπροβλήματα και γι’ αυτό στο παρελθόν η ΕΕΤΤ έχει επιβάλλει μικρά ή και μεγαλύτερα πρόστιμα, προκειμένου τα ΕΛΤΑ να συνετιστούν και να ευθυγραμμιστούν με τις υποχρεώσεις τους. Καθολική υπηρεσία είναι η παρουσία των ΕΛΤΑ με διάφορους τρόπους- με κατάστημα, με θυρίδα, με πρακτορεία- σε κάθε σημείο προκειμένου ο πολίτης να μπορέσει να εξυπηρετηθεί», ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, «είναι κρίσιμο να μείνουν ανοιχτά τα ΕΛΤΑ. Διότι όλο αυτό το διάστημα συζητάμε χωρίς να υπολογίζουμε το τι θα σήμαινε να μην μετασχηματιστούν καταστήματα, να μην ληφθούν μέτρα με δεδομένο ότι η αγορά έχει αλλάξει».