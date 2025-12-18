Ανδρουλάκης: Απαράδεκτη η πρόταση της Κομισιόν για μείωση των κονδυλίων της ΚΑΠ – Τι είπε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σύνοψη από το

  • Προσερχόμενος στη συνεδρίαση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μειώνει τα κονδύλια για τη συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, αυξάνοντας τις δαπάνες για την άμυνα, είναι απαράδεκτη».
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι «ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται. Χθες ο ΕΛΓΑ πήρε από τους λογαριασμούς τους τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών πριν τους πιστωθούν οι βασικές ενισχύσεις».
  • Ο κ. Ανδρουλάκης γνωστοποίησε ότι κατέθεσε στη Βουλή ένα πλαίσιο έξι σημείων, σημειώνοντας πως «αυτά τα έξι σημεία δίνουν λύσεις και για το σήμερα αλλά και προοπτική για την παραγωγή μας και για το μέλλον».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Ανδρουλάκης: Απαράδεκτη η πρόταση της Κομισιόν για μείωση των κονδυλίων της ΚΑΠ – Τι είπε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στην προ-Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, που ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα στις Βρυξέλλες, συμμετέχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μειώνει τα κονδύλια για τη συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, αυξάνοντας τις δαπάνες για την άμυνα, είναι απαράδεκτη γιατί βάζει την Ευρώπη σε επικίνδυνα ψευτοδιλήμματα, σε μια εποχή που αυξάνονται οι προκλήσεις αλλά και οι εχθροί της».

«Όταν σχεδιάζουμε την άμυνα, πρέπει να γίνεται με τα ίδια κριτήρια είτε αφορά στην Ανατολική Ευρώπη και τον κίνδυνο της Ρωσίας είτε αφορά στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τον κίνδυνο της Τουρκίας», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι «πρέπει να υπάρχουν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να χρηματοδοτήσουμε και την ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος και την ασφάλεια και την άμυνα των ευρωπαϊκών λαών».

Ο ίδιος τόνισε ότι «ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται. Χθες ο ΕΛΓΑ πήρε από τους λογαριασμούς τους τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών πριν τους πιστωθούν οι βασικές ενισχύσεις. Και μετά η κυβέρνηση έτρεχε να διορθώσει τη γκάφα της».

«Κατέθεσα στη Βουλή ένα πλαίσιο έξι σημείων. Κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα. Νομίζω ότι αυτά τα έξι σημεία δίνουν λύσεις και για το σήμερα αλλά και προοπτική για την παραγωγή μας και για το μέλλον», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Όμιλος ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ: Πρωτοπόροι στη μοριακή απεικόνιση και στην πυρηνική ιατρική

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της ΕΕ για την καρδιαγγειακή υγεία-Οι προτάσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος – Σε ποια είδη τραβούν… την ανηφόρα οι τιμές

Ενοίκια: Τι αλλάζει με τη νέα τροπολογία στην πληρωμή

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
13:34 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Σκέρτσος για Κωνσταντοπούλου: «Είναι αδίστακτη, βαθιά κυνική και ουσιαστικά αδιάφορη απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη»

Νέα απάντηση στη λεκτική επίθεση που δέχθηκε χθες η σύζυγος του Άκη Σκέρτσου από την πρόεδρο τ...
13:26 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Χαρίτσης: «Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε το πράσινο φως για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ»

Τα βέλη του κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, έστρεψε ο Αλέξης Χαρίτσης σε παρέμβασή ...
13:15 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Μαρινάκης για Νίκο Παππά: Να δώσει απαντήσεις ο άνθρωπος που τον έβαλε στην πολιτική – Ήταν προσωπική επιλογή Τσίπρα

Σε ερώτηση για την επίθεση του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιανν...
13:12 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

LIVE από Λοριάν: Η ύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI Belharra ΚΙΜΩΝ 

Σε μία ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, το Πολεμικό Ναυτικό παραλαμβάνει αυτή τη στιγμή και επί...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα