Αγία Παρασκευή: Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας – 13χρονες ξυλοκόπησαν συμμαθήτριά τους στο διάλειμμα

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο της Αττικής, αυτή τη φορά στην Αγία Παρασκευή, όπου δύο κορίτσια 13 ετών επιτέθηκαν λεκτικά και ξυλοκόπησαν συνομήλική τους.

Το επεισόδιο συνέβη σε Γυμνάσιο της περιοχής το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, γύρω στις 13:30. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 13χρονη μαθήτρια, αλβανικής καταγωγής, δέχτηκε λεκτική και σωματική επίθεση κατά τη διάρκεια του διαλείμματος από δύο συνομήλικές της.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα εκπαιδευτικός του σχολείου, καθώς και η μητέρα του θύματος, η οποία μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, όπου κατατέθηκε μήνυση σε βάρος των εμπλεκομένων.

Από τις αρχές συνελήφθη μία 13χρονη μαθήτρια, ενώ η δεύτερη ανήλικη αναζητείται. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως η 13χρονη που συνελήφθη είχε απασχολήσει τις αρχές και πριν από δύο μήνες. Τότε, φέρεται να εξανάγκασε συνομήλική της να γονατίσει μπροστά της και στη συνέχεια την χαστούκισε, βιντεοσκοπώντας μάλιστα τις πράξεις της.