Γαλλία: Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον «διεστραμμένο» αναισθησιολόγο για τη δολοφονία 12 ασθενών – Είχε το παρατσούκλι «Δρ. Θάνατος»

Ο Γάλλος αναισθησιολόγος, τον οποίο οι εισαγγελείς περιέγραψαν ως «Δρ. Θάνατος», κρίθηκε ένοχος για εκ προθέσεως δηλητηρίαση 30 ασθενών και δολοφονία 12 ασθενών σε διάστημα σχεδόν μιας δεκαετίας ως κορυφαίος γιατρός στη Γαλλία.

Ο Φρεντερίκ Πεσιέ, 53 ετών, που κάποτε θεωρούνταν από τους συναδέλφους του ως «αστέρας – αναισθησιολόγος», καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη την Πέμπτη, αφού οι εισαγγελείς τον χαρακτήρισαν ως «έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία του γαλλικού νομικού συστήματος».

Η εισαγγελέας Κριστίν ντε Κουραίζ δήλωσε ότι ο Πεσιέ ήταν ένας «κατά συρροή δολοφόνος» που ήταν «εξαιρετικά διεστραμμένος» και είχε παραποιήσει τα σακουλάκια παρακεταμόλης ή τα σακουλάκια αναισθησίας των συναδέλφων του για να δηλητηριάσει ασθενείς, προκαλώντας καρδιακές προσβολές.

Μια άλλη εισαγγελέας, η Thérèse Brunisso, δήλωσε ότι ο Péchier δεν ήταν γιατρός «αλλά εγκληματίας που χρησιμοποιούσε φάρμακα για να σκοτώσει». Τα θύματα της δηλητηρίασης ήταν ηλικίας μεταξύ 4 και 89 ετών.

Η τρίμηνη δίκη είχε ως στόχο να αποκαλύψει τους λόγους για τους οποίους ο Πεσιέ δηλητηρίαζε ασθενείς κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε ιδιωτικές κλινικές στη Μπεζανσόν, στην ανατολική Γαλλία.

Ήθελε να παριστάνει τον ήρωα ή να βλάψει συναδέλφους του

Οι Curraize και Brunisso δήλωσαν ότι οι λόγοι ήταν ποικίλοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είπαν ότι ο Péchier παρενέβη για να επαναφέρει στη ζωή ασθενείς που είχε δηλητηριάσει, προκειμένου να παριστάνει τον ήρωα.

Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι είχε ενεργήσει με σκοπό να βλάψει και να δυσφημίσει συναδέλφους με τους οποίους βρισκόταν σε ανταγωνισμό ή σε σύγκρουση, στοχοποιώντας τους ασθενείς τους με σκοπό να τους κάνει να φαίνονται ανίκανοι.

Η Curraize είπε ότι ο Péchier είχε «ανάγκη για εξουσία». Το δικαστήριο άκουσε ότι δηλητηρίαζε ασθενείς για να αντιμετωπίσει τα δικά του συναισθήματα ανεπάρκειας και απογοήτευσης. Η δολοφονία είχε γίνει «τρόπος ζωής», είπε η Curraize.

Η Brunisso είπε ότι τα εγκλήματα του Πεσιέ είχαν δύο στόχους: «τον σωματικό θάνατο του ασθενούς», αλλά και «την αργή και ύπουλη ψυχολογική επίθεση στους συναδέλφους του».

«Δεν έχω δηλητηριάσει ποτέ κανέναν…»

Ο Πεσιέ, ο οποίος έχει προθεσμία 10 ημερών για να ασκήσει έφεση, αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, λέγοντας στο δικαστήριο: «Δεν έχω δηλητηριάσει ποτέ κανέναν… Δεν είμαι δηλητηριαστής». Οι δικηγόροι των θυμάτων τον περιέγραψαν ως χωρίς συναισθήματα και χωρίς ενσυναίσθηση στο δικαστήριο.

Ο Πεσιέ, του οποίου ο πατέρας ήταν επίσης αναισθησιολόγος, περιγράφηκε ως άνθρωπος με προνομιούχα ανατροφή και ζούσε σε ένα μεγάλο σπίτι με την καρδιολόγο σύζυγό του και τα τρία παιδιά του πριν χωρίσει. Είχε εργαστεί σε δύο ιδιωτικές κλινικές όπου ασθενείς υπέστησαν καρδιακή ανακοπή υπό ύποπτες συνθήκες μεταξύ 2008 και 2017.

Δώδεκα ασθενείς πέθαναν. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ερευνητές εξέτασαν περισσότερες από 70 αναφορές για «σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα», ιατρική ορολογία για απροσδόκητες επιπλοκές ή θανάτους μεταξύ ασθενών.

Η περίπτωση του 4χρονου Τέντι

Το νεότερο θύμα του Πεσιέ, ένα τετράχρονο που αναγνωρίστηκε ως Τέντι, επέζησε από δύο καρδιακές ανακοπές κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης ρουτίνας στις αμυγδαλές το 2016.

Ο πατέρας του Tedy, Hervé Hoerter Tarby, δήλωσε στο δικαστήριο: «Αυτό που μας συνέβη είναι ένας εφιάλτης. Εμπιστευτήκαμε την ιατρική και νιώθουμε προδομένοι».

Είπε ότι ο γιος του είχε περάσει δύο ημέρες σε κώμα με τη μητέρα του γονατιστή δίπλα στο κρεβάτι του και προσευχόμενη. Η οικογένεια είπε στο δικαστήριο ότι ο γιος τους χρησιμοποιήθηκε από τον Πεσιέ ως αντικείμενο για να «ξεκαθαρίσει λογαριασμούς» μεταξύ γιατρών, υπονοώντας ότι ο Πεσιέ είχε δηλητηριάσει το παιδί για να βλάψει τη φήμη των συναδέλφων του. «Είναι απάνθρωπο, είναι απαίσιο», είπε.

Ο Τέντι, τώρα 14 ετών, δεν ήθελε να καταθέσει ή να σταθεί στο δικαστήριο κοντά στο Πεσιέ, αλλά ο πατέρας του διάβασε μια γραπτή δήλωση στην οποία το αγόρι περιέγραφε το «μεγάλο βάσανό» του.

Ο Τέντι έγραψε: «Καταλαβαίνω ότι, όταν ήμουν μόλις τεσσάρων ετών, κάποιος χρησιμοποίησε εμένα και τη ζωή μου για να δημιουργήσει προβλήματα. Χρειάζομαι 10 λεπτά περισσότερα από τους συμμαθητές μου για να γράψω. Φοβάμαι ότι τα ίχνη της δηλητηρίασης θα μείνουν μαζί μου σε όλη μου τη ζωή».

«Είναι σαν να ζω στο σώμα ενός ηλικιωμένου»

Η Σάντρα Σιμάρντ ήταν 36 ετών το 2017 όταν υποβλήθηκε σε μια επέμβαση ρουτίνας στην πλάτη. Η καρδιά της σταμάτησε κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αφού παραβιάστηκε ένα σάκο αναισθησίας. Ήταν σε κώμα για αρκετές ημέρες και είπε στο δικαστήριο ότι έζησε με συνέπειες που θα της διαρκούσαν μια ζωή. «Όλο μου το σώμα πονάει. Είναι σαν να ζω στο σώμα ενός ηλικιωμένου», είπε, χρησιμοποιώντας ένα μπαστούνι στο δικαστήριο. Είπε ότι το τέλος της ημέρας ήταν πάντα χειρότερο και ότι ο χειμώνας προκαλούσε μεγάλη ταλαιπωρία. «Αλλά δεν μπορώ να παραπονεθώ, γιατί τουλάχιστον είμαι ζωντανή», είπε.

Η Μοργκάν Ρισάρ, δικηγόρος αρκετών θυμάτων, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Πεσιέ χρησιμοποίησε τους ασθενείς ως «κρέας για κανόνια, ως όπλα» για να επιτεθεί και να δυσφημίσει τους συναδέλφους του γιατρούς, οι οποίοι έμειναν σοκαρισμένοι από τα ανεξήγητα ανεπιθύμητα συμβάντα των ασθενών τους.

«Κανείς από εσάς δεν μπορεί να φανταστεί να σκοτωθεί σκόπιμα από έναν γιατρό», είπε στους ενόρκους.