Υπαγωγή ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Κατατέθηκε από τη ΝΔ το αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας

  • Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, κατέθεσε επίσημα στην Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία. Αυτή αφορά την αρχή, όλα τα άρθρα και τις τροπολογίες του σχεδίου νόμου.
  • Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για το «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης».
  • Η κατάθεση του αιτήματος υλοποιεί την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ζητά ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και των άρθρων του νομοσχεδίου.
Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή

Το αίτημα για τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και όλων των άρθρων και επί των τροπολογιών κατέθεσε και τυπικά στην Ολομέλεια της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης για την ψήφιση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, ανέφερε πως η κοινοβουλευτική πλειοψηφία καταθέτει το αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και των άρθρων του νομοσχεδίου, όπως είχε ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού στην Ολομέλεια.

