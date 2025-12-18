ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο 54χρονος λογιστής για τις παράνομες επιδοτήσεις στα Γιαννιτσά

  • Προφυλακίστηκε ο 54χρονος λογιστής που κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά.
  • Ο λογιστής κλήθηκε να δώσει συμπληρωματική απολογία, καθώς του ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για απάτη και εγκληματική οργάνωση.
  • Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, αποτελώντας την 15η προφυλάκιση για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στα Γιαννιτσά.
Προφυλακίστηκε ο 54χρονος λογιστής που κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά και ο οποίος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του τον περασμένο Οκτώβριο.

Της Άννας Κανδύλη 

Ο 54χρονος κλήθηκε σήμερα να δώσει συμπληρωματική απολογία κατόπιν της συμπληρωματικής ποινικής δίωξης που του ασκήθηκε για απάτη και εγκληματική οργάνωση, σε σχέση με αλλά πραγματικά περιστατικά, στο πλαίσιο της δικογραφίας των Γιαννιτσών.

Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και αυτή είναι η 15η προφυλάκιση για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

15:15 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

