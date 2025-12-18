Βίντεο: Ένταση έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες – Η αστυνομία χρησιμοποιεί δακρυγόνα εναντίον των αγροτών

Enikos Newsroom

διεθνή

τρακτέρ Βρυξέλλες

Ένταση επικρατεί έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Η αστυνομία χρησιμοποιεί δακρυγόνα εναντίον των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι είχαν αναποδογυρίσει μια ζαρντινιέρα.

