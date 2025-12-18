Stef: Ποιος είναι ο 21χρονος τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασέλγεια

Το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12), ο 21χρονος τραγουδιστής Stef κατέθεσε μήνυση στην εισαγγελία Πρωτοδικών κατά του Γιώργου Μαζωνάκη. Η καταγγελία αφορά σε άσεμνες χειρονομίες, πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε επίπεδο εργασιακού χώρου.

Ο καλλιτέχνης μιλώντας στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην Ευελπίδων, ανέφερε ότι: «Εγώ μόνο μία δήλωση θα κάνω, πως ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην ελληνική Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω, ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα, παρά μόνο ηθική δικαίωση. Είναι κάτι δύσκολο, κάτι πρωτόγνωρο».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, τόνισε σε δήλωσή του ότι: «Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε». Επιπλέον, σημείωσε ότι η καταγγελία κατατίθεται λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του ερμηνευτή.

Ποιος είναι ο Stef

Ο Stef, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στέφανος Παπαδόπουλος, είναι 21 ετών και ασχολείται επαγγελματικά με τον χώρο του τραγουδιού. Την προηγούμενη σεζόν συνεργαζόταν με τον Γιώργο Μαζωνάκη σε γνωστό νυχτερινό κέντρο.

Μάλιστα, βίντεο και φωτογραφίες από την συνεργασία τους, μπορεί κανείς να δει στο προφίλ του Stef στο Instagram.

Ο τραγουδιστής έχει γενέθλια τον Μάιο και μία από τις τούρτες που έκοψε φέτος είχε ως θέμα την μουσική. Σε αυτή ξεχώριζε μία φωτογραφία του εορτάζοντα με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Stef

Στο στιγμιότυπο βρίσκονται στη σκηνή, ενώ η φωτογραφία συνοδεύεται από στίχους του τραγουδιού που κυκλοφόρησε τον ίδιο μήνα ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Το κομμάτι έχει τον τίτλο «Λιώνω» και είναι σε στίχους Βίκυς Γεροθόδωρου και μουσική Στέλιου Λεγάκη.

Ο Stef μπορεί να έχει λίγα μόλις χρόνια στον χώρο του πενταγράμμου ωστόσο έχει καταφέρει να συνεργαστεί ήδη με γνωστούς καλλιτέχνες, όπως: τον Δημήτρη Χρυσοχοΐδη, τον Βασίλη Μπάτη, την Μαρία Καρλάκη και την Σοφία Δανέζη.

