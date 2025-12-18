Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο που έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες στα Μέσα»

Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης.

«Θέλω να πω κάτι προς τους τηλεθεατές. Σε αυτή την εκπομπή, μέχρι να εκδώσει ο δικηγόρος τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, δεν ακούστηκε και δεν υπονοήθηκε τίποτα. Αν με ρωτάτε, ήταν και μία προσωπική μου απόφαση. Το θεωρώ φρικτό όλο αυτό που έχει γίνει στα Μέσα τις τελευταίες μέρες. Να “φωτογραφίζονται” Έλληνες τραγουδιστές, να υπονοούνται απίστευτα πράγματα που η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει τι απ’ όλα αυτά έχει συμβεί, αν έχει συμβεί, να αμαυρώνονται οικογένειες και προσωπικότητες με φωτογραφίες, κουίζ» περιέγραψε.

Για μένα αυτό το τσίρκο που έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες και αναφέρομαι σε εκπομπές, εφημερίδες… το θεωρώ φρικτό. Μόνο σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή, εφόσον βγήκε αυτή η ανακοίνωση από τον δικηγόρο του συγκεκριμένου τραγουδιστή παίχτηκε αυτό το θέμα και το παίρνω πάνω μου. Το θεωρώ όλο λάθος. Δεν θα βγάλουμε συμπέρασμα, θα περιμένουμε να αποφασίσει η Δικαιοσύνη» είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Αν όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον Γιώργο, είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα το τελευταίο διάστημα και έχει “χτυπηθεί” από τα Μέσα. Ένας άνθρωπος που έχει περάσει έναν Γολγοθά, να του δίνεις και μία και να τον πηγαίνεις ακόμα πιο κάτω χωρίς κάτι να έχει αποδειχθεί νομικά… Το θεωρώ ανήθικο», πρόσθεσε η Κατερίνα Καινούργιου.