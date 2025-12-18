Μαρινάκης για Νίκο Παππά: Να δώσει απαντήσεις ο άνθρωπος που τον έβαλε στην πολιτική – Ήταν προσωπική επιλογή Τσίπρα

Σε ερώτηση για την επίθεση του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου απάντησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε «αποκρουστική» την κίνηση του Νίκου Παππά.

Όπως δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, «δεν πέσαμε από τα σύννεφα γιατί είχε δώσει πολλές φορές δείγματα» και πρόσθεσε:

«Πρέπει όμως να δώσει απαντήσεις ο άνθρωπος που τον έβαλε στην πολιτική, γιατί τον είχε επιλέξει και για υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων και για ευρωβουλευτή. Ήταν προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα».

Υπενθύμισε ότι ο κ. Αυγενάκης σε παλαιότερο περιστατικό υπέστη κυρώσεις, ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απειλήσει πολιτικούς τους αντιπάλους και δημοσιογράφους.

Για τον Νίκο Παππά είπε ότι “μιλάμε για έναν αμετανόητο ευρωβουλευτή που έχει βρίσει όποιον μιλάει ελληνικά”.

Δείτε το βίντεο: