Στην Ευελπίδων ο 22χρονος που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις – «Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, καμία εκβίαση» λέει ο δικηγόρος του

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12) ο 22χρονος τραγουδιστής μαζί με τον δικηγόρο του, προκειμένου να καταθέσουν μήνυση στην εισαγγελία Πρωτοδικών κατά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην καταγγελία θα κάνουν λόγο για ασελγείς πράξεις και για ανήθικες προτάσεις σε εργασιακούς χώρους. Όπως μετέδωσε το Star, μαζί με τον 22χρονο καλλιτέχνη έχουν πάει στα δικαστήρια και κάποιοι μάρτυρες της υπόθεσης.

Ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, ανέφερε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους: «Πάμε στην εισαγγελία Πρωτοδικών για τα νόμιμα, για να χυθεί φως σε μία ιστορία, που πρέπει, και από εκεί και πέρα τον λόγο θα έχει η Δικαιοσύνη».

Ερωτηθείς για την δήλωση που έκανε λίγο νωρίτερα ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσω του δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης απάντησε: «Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Καμία εκβίαση».

Νωρίτερα, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε», ενώ σημείωσε ότι η καταγγελία κατατίθεται λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη.