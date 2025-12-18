Ιράν: Η θάλασσα «βάφτηκε» κόκκινη στο νησί Χορμούζ – Η εξήγηση Κολυδά για το εντυπωσιακό φαινόμενο

Σύνοψη από το

  • Κόκκινη «βάφτηκε» η θάλασσα στο νησί Χορμούζ του Ιράν, με τις εικόνες να… κόβουν την ανάσα και να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν την ακτογραμμή σε ένα εντυπωσιακό, φωτεινό κόκκινο τοπίο.
  • Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εξήγησε ότι πρόκειται για έναν «καθαρά γεωλογικό και υδρομετεωρολογικό μηχανισμό». Το νησί είναι πλούσιο σε οξείδια του σιδήρου, τα οποία ξεπλένονται από τις βροχές και καταλήγουν στη θάλασσα.
  • Το φαινόμενο δεν οφείλεται σε ρύπανση, αλλά αποτελεί φυσική διεργασία που έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν στο Χορμούζ. Λειτουργεί επίσης ως οπτική υπενθύμιση της κλιματικής μεταβλητότητας στην περιοχή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

διεθνή

Ιράν- κόκκινη θάλασσα

Κόκκινη «βάφτηκε» η θάλασσα σε νησί του Ιράν, με τις εικόνες να… κόβουν την ανάσα. Ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στα social media εξήγησε πού οφείλεται το εντυπωσιακό φαινόμενο.

Όπως αναφέρει, «οι έντονες βροχοπτώσεις στο νησί Χορμούζ του Ιράν μετέτρεψαν την ακτογραμμή σε ένα εντυπωσιακό, φωτεινό κόκκινο τοπίο, δημιουργώντας εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου. Το φαινόμενο, αν και οπτικά εντυπωσιακό, δεν είναι μυστηριώδες: πρόκειται για έναν καθαρά γεωλογικό και υδρομετεωρολογικό μηχανισμό».

Ο κ. Κολυδάς συνεχίζει: «Το νησί Χορμούζ είναι γνωστό ως «Rainbow Island», καθώς διαθέτει εδάφη εξαιρετικά πλούσια σε οξείδια του σιδήρου (κυρίως αιματίτη). Σε περιόδους έντονων ή παρατεταμένων βροχοπτώσεων, το λεπτόκοκκο αυτό υλικό ξεπλένεται από τις πλαγιές, μεταφέρεται επιφανειακά μέσω απορροής και καταλήγει στη θάλασσα. Εκεί, η αιώρηση των σιδηρούχων ιζημάτων δίνει στο νερό το χαρακτηριστικό βαθύ κόκκινο χρώμα, ιδιαίτερα έντονο κοντά στην ακτή.

Μετεωρολογικά, τέτοια επεισόδια συνδέονται με σπάνιες αλλά ισχυρές βροχοπτώσεις σε μια κατά τα άλλα άνυδρη περιοχή. Το ξηρό έδαφος, με περιορισμένη διήθηση, ευνοεί την ταχεία επιφανειακή απορροή, ενισχύοντας τη μεταφορά ιζημάτων. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο οπτικό: πρόκειται για ένα κλασικό παράδειγμα του πώς τα ακραία υδρολογικά επεισόδια μπορούν να αναδείξουν τη γεωλογική ταυτότητα ενός τόπου μέσα σε λίγες ώρες».

Προσθέτει ότι «αξίζει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο δεν οφείλεται σε ρύπανση. Αντιθέτως, αποτελεί φυσική διεργασία που έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν στο Χορμούζ, αλλά γίνεται πιο θεαματική όταν οι βροχές είναι έντονες. Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί διεθνώς σε περιοχές με πλούσια σιδηρούχα ή αργιλικά εδάφη, όταν συνδυάζονται με ισχυρά επεισόδια βροχόπτωσης.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η «κόκκινη παραλία» του Χορμούζ λειτουργεί και ως οπτική υπενθύμιση της κλιματικής μεταβλητότητας στη Μέση Ανατολή. Περιοχές που χαρακτηρίζονται από μακρές ξηρές περιόδους μπορεί, σε σύντομο χρόνο, να βιώσουν βροχοπτώσεις ικανές να αλλάξουν προσωρινά το τοπίο όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη ανάρτηση λώ του Ω-Βlocking . Η φύση, με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, αποκαλύπτει πώς το νερό παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας διαμόρφωσης του περιβάλλοντος – ακόμη και εκεί όπου σπανίζει».

12:17 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

