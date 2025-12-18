Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση ο 48χρονος που κατηγορείται για φοροδιαφυγή ύψους 29,6 εκατ. ευρώ στη Γερμανία

Υπό κράτηση παραμένει ο 48χρονος, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (16/12) στη Θεσσαλονίκη, με ευρωπαϊκό ένταλμα των Αρχών της Γερμανίας, κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή ύψους 29,6 εκατ. ευρώ.

Την έκδοσή του ζητεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του Βερολίνου, ενώ τα γερμανικά διωκτικά έγγραφα αποδίδουν στον 48χρονο ότι είχε κεντρικό ρόλο και ουσιαστική διοικητική εμπλοκή σε εταιρικό σχήμα, με έδρα την γερμανική πρωτεύουσα, που πραγματοποιούσε εικονικές εμπορικές συναλλαγές και αιτήματα παράνομης επιστροφής φόρου κύκλου εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αντικείμενο της επιχείρησης ήταν η εμπορία ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων.

Ο Έλληνας εκζητούμενος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί της (Πέμπτη, 18/12) στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα έκδοσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος δεν συναίνεσε στην έκδοση και επικαλέστηκε προβλήματα υγείας, ενώ αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι η φερόμενη φοροδιαφυγή τελέστηκε σε χρόνο, κατά τον οποίο είχε αποχωρήσει από το εταιρικό σχήμα.

Σημειώνεται ότι για την έκδοσή του ή μη θα αποφανθεί το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, σε δημόσια συνεδρίαση.