Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση ο 48χρονος που κατηγορείται για φοροδιαφυγή ύψους 29,6 εκατ. ευρώ στη Γερμανία

Σύνοψη από το

  • Υπό κράτηση παραμένει ο 48χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με ευρωπαϊκό ένταλμα, κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή ύψους 29,6 εκατ. ευρώ στη Γερμανία.
  • Την έκδοσή του ζητεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του Βερολίνου, αποδίδοντας στον 48χρονο κεντρικό ρόλο σε εταιρικό σχήμα που πραγματοποιούσε εικονικές εμπορικές συναλλαγές.
  • Ο ίδιος δεν συναίνεσε στην έκδοση και αρνήθηκε την κατηγορία, επικαλούμενος προβλήματα υγείας και υποστηρίζοντας ότι είχε αποχωρήσει από το εταιρικό σχήμα. Για την έκδοσή του θα αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Υπό κράτηση παραμένει ο 48χρονος, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (16/12) στη Θεσσαλονίκη, με ευρωπαϊκό ένταλμα των Αρχών της Γερμανίας, κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή ύψους 29,6 εκατ. ευρώ.

Την έκδοσή του ζητεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του Βερολίνου, ενώ τα γερμανικά διωκτικά έγγραφα αποδίδουν στον 48χρονο ότι είχε κεντρικό ρόλο και ουσιαστική διοικητική εμπλοκή σε εταιρικό σχήμα, με έδρα την γερμανική πρωτεύουσα, που πραγματοποιούσε εικονικές εμπορικές συναλλαγές και αιτήματα παράνομης επιστροφής φόρου κύκλου εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αντικείμενο της επιχείρησης ήταν η εμπορία ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων.

Ο Έλληνας εκζητούμενος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί της (Πέμπτη, 18/12) στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα έκδοσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος δεν συναίνεσε στην έκδοση και επικαλέστηκε προβλήματα υγείας, ενώ αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι η φερόμενη φοροδιαφυγή τελέστηκε σε χρόνο, κατά τον οποίο είχε αποχωρήσει από το εταιρικό σχήμα.

Σημειώνεται ότι για την έκδοσή του ή μη θα αποφανθεί το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, σε δημόσια συνεδρίαση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Όμιλος ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ: Πρωτοπόροι στη μοριακή απεικόνιση και στην πυρηνική ιατρική

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της ΕΕ για την καρδιαγγειακή υγεία-Οι προτάσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος – Σε ποια είδη τραβούν… την ανηφόρα οι τιμές

Ενοίκια: Τι αλλάζει με τη νέα τροπολογία στην πληρωμή

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
13:00 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Στην Ευελπίδων ο 22χρονος που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις – «Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, καμία εκβίαση» λέει ο δικηγόρος του

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12) ο 22χρονος τραγουδιστής μα...
12:55 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε η Κική Μορφωνιού – Ήταν κορυφαία μεσόφωνος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η κορυφαία μεσόφωνος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κική Μορφωνιού, πέθανε σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκε...
12:18 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Αγία Παρασκευή: Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας – 13χρονες ξυλοκόπησαν συμμαθήτριά τους στο διάλειμμα

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο της Αττικής, αυτή τη φορά στην Αγία...
11:48 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Φωκίδα: «Τώρα θα πάω στους αγγέλους»: Τα τελευταία λόγια του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητό του

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία στη Μαριολάτα, στη Φωκίδα για τον φρικτό θάνατο του 73χρονο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα