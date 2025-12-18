Γιώργος Μαζωνάκης: «Έχει υποστεί ένα σωρό εκβιαστικές πρακτικές – Του είπαν ότι θα του βάλουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο να τον καταγγείλει»

Ο 21χρονος τραγουδιστής Stef κατέθεσε μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου. Ο δικηγόρος του επιτυχημένου ερμηνευτή, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην εκπομπή «Live News» για την υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η καταγγελία αφορά σε άσεμνες χειρονομίες, πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε επίπεδο εργασιακού χώρου.

Ο κύριος Λυκούδης μιλώντας στην εκπομπή, τόνισε ότι όσα έγιναν σήμερα «είναι η τελευταία πράξη του εκβιασμού». Επιπλέον, ο νομικός εξήγησε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εκβιάζεται από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων εδώ και περίπου 3,5 μήνες, όταν ο καταξιωμένος καλλιτέχνης αποφάσισε να μην ακολουθήσει τη συνεργασία που του πρότειναν.

Ακόμα, ο δικηγόρος του καλλιτέχνη ανέφερε ότι υπάρχουν μηνύματα που αποδεικνύουν τα όσα ισχυρίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, σημειώνοντας ότι ο τραγουδιστής έχει κατονομάσει συγκεκριμένο πρόσωπο στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής, και πρόκειται να κάνει μήνυση για εκβίαση σε τρία άτομα.

«Είναι η τελευταία πράξη του εκβιασμού»

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος του επιτυχημένου ερμηνευτή είπε πως: «Το να κατηγορείται κάποιος ότι έκανε μία πρόταση για να συνευρεθεί με κάποιον άλλον ενήλικα, δεν νομίζω πια ότι είναι και το πιο σοβαρό πράγμα στον κόσμο.

Είναι η τελευταία πράξη του εκβιασμού. Έχει ξεκινήσει ο εκβιασμός του Γιώργου Μαζωνάκη από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων αρκετό καιρό πριν, και συγκεκριμένα από τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, Σεπτέμβρη, όταν αποφάσισε να μην ακολουθήσει τη συνεργασία που του πρότειναν».

«Έκτοτε έχει υποστεί ένα σωρό εκβιαστικές πρακτικές. Χρησιμοποιήθηκαν βαριά ονόματα των φυλακών, δήθεν ότι θα του δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη ζωή του και στην υγεία του.

Επειδή ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρόλο που είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος και καλλιτέχνης, είναι όμως και αρκετά δυναμικός και δεν ενέδωσε, δεν υπέκυψε σε αυτές τις πιέσεις, εξυφάνθηκε το καινούργιο σχέδιο που του είχε προαναγγελθεί, ότι θα προσπαθήσουν να του καταστρέψουν την τιμή και την υπόληψή του», συνέχισε.

«Θα κάνουμε μήνυση για εκβίαση σε τρία πρόσωπα»

Επίσης, ο κύριος Λυκούδης ανέφερε πως: «Θέλω να σου πω κάτι. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος νοήμων που να πιστεύει ότι μία καταγγελία που αναφέρεται σε χρόνο εννέα μήνες πριν, αυτή η καταγγελία μετουσιώθηκε σε μήνυση πέντε ώρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα, γιατί σήμερα έχει επίσημη πρεμιέρα στο κέντρο διασκέδασης ο Γιώργος Μαζωνάκης, και να υπάρχει νοήμων άνθρωπος που να νομίζει, να θεωρεί ότι όλο αυτό είναι τυχαίο;».

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει κατονομάσει συγκεκριμένο πρόσωπο αρμοδίως στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής. Θα κάνουμε μήνυση για εκβίαση σε τρία πρόσωπα. Γιατί υπάρχουν και τα μηνύματα με τα εκβιαστικά χρήματα που του ζητούν, χρήματα τα οποία δεν οφείλει και εκβιαστικά του ζητούνται. Είναι συνιδιοκτήτες και πραγματικοί ιδιοκτήτες κέντρου διασκέδασης.

Έχει προαναγγελθεί ο τρόπος με τον οποίον εκβιάζεται ο Γιώργος. Του είπαν ότι θα του βάλουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο να τον καταγγείλει. Είναι πάρα πολύ δεμένη αυτή η μήνυση για εκβίαση. Αυτό μόνο σας λέω», πρόσθεσε.

«Την Κυριακή, σε μία εκπομπή ενός συναδέλφου σας, του κυρίου Κωνσταντάρα, βγήκε αυτό το θέμα. Δύο ώρες μετά έλαβε μήνυμα με έναν εκ των τριών ιδιοκτητών αυτού του κέντρου διασκέδασης, όπου είχε το περιεχόμενο που σας αναφέρω.

Θα τα πούμε όλα όμως αρμοδίως εκεί που πρέπει. Το θέμα είναι ότι ήδη ο κύριος Μαζωνάκης για αυτές τις πράξεις έχει απευθυνθεί στα αρμόδια όργανα της αστυνομίας, περιμέναμε να υπάρξει και αυτή η εξέλιξη που την αναμέναμε, και τη Δευτέρα θα κατατεθεί η μήνυση για εκβίαση και για πολλά άλλα αδικήματα», κατέληξε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.