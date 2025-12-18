Λάμπρος Κωνσταντάρας για τα φετινά Χριστούγεννα: «Θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί θα είναι τα πρώτα χωρίς τον πατέρα μου»

Τον Λάμπρο Κωνσταντάρα συνάντησαν σε έξοδό του, οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Ο παρουσιαστής, στη διάρκεια των δηλώσεών του, ρωτήθηκε και για τις φετινές γιορτές, και εξομολογήθηκε πως θα είναι ωραία, αλλά παράλληλα δύσκολα, καθώς θα είναι η πρώτη χρονιά χωρίς τον πατέρα του. Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Αυγούστου, σε ηλικία 79 ετών.

Συγκεκριμένα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τα φετινά Χριστούγεννα εξομολογήθηκε πως: «Θα είναι πάρα πολύ ωραία και θα είναι και πάρα πολύ δύσκολα, γιατί θα είναι τα πρώτα χωρίς τον πατέρα μου, που δεν το έχω ακόμα ψιλοκαταλάβει. Αλλά θα είναι οικογενειακά, και θα είναι η πρώτη φορά που θα αλλάξω χρόνο μακριά, με καλούς φίλους. Είναι και αυτό μια πρόκληση».

Σε ερώτηση για το αγαπημένο δώρο που έχει λάβει την Πρωτοχρονιά, ο παρουσιαστής απάντησε: «Ήταν ένα πιάνο. Το οποίο υπάρχει ακόμα και ήταν ό,τι πιο πολύτιμο. Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ».