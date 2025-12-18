Ρία Ελληνίδου: Πώς απέφυγε να απαντήσει για την προσωπική της ζωή – «Δεν έχουμε να πούμε κάτι»

Σύνοψη από το

  • Έντονη φημολογία κυκλοφορεί εδώ και μήνες γύρω από τη Ρία Ελληνίδου και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ωστόσο και οι δύο αποφεύγουν να τοποθετηθούν δημόσια για την προσωπική τους ζωή.
  • Η κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου συνάντησε την τραγουδίστρια στο αεροδρόμιο, όπου η δημοσιογράφος προσπάθησε να την ρωτήσει για τα προσωπικά της.
  • Η Ρία Ελληνίδου απέφυγε ευγενικά να απαντήσει στις ερωτήσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Λυπούμαστε, δεν έχουμε να πούμε κάτι, γειά σας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ρία Ελληνίδου
Φωτογραφία: Instagram/ria_ellinidou

Μπορεί εδώ και αρκετούς μήνες να υπάρχει μία έντονη φημολογία γύρω από την Ρία Ελληνίδου και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ωστόσο τόσο η τραγουδίστρια όσο και ο επιχειρηματίας δεν έχουν θελήσει να μιλήσουν δημόσια για την προσωπική τους ζωή.

Η κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου συνάντησε την Ρία Ελληνίδου στο αεροδρόμιο και εκεί η δημοσιογράφος προσπάθησε να την ρωτήσει για τα προσωπικά της. Παρ’ όλα αυτά η καλλιτέχνις ευγενικά απέφυγε να απαντήσει.

«Γειά σας, ταξιδεύουμε», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια όταν η δημοσιογράφος την πλησίασε.

Στη συνέχεια, όταν η ρεπόρτερ προσπάθησε να της κάνει μία ερώτηση που αφορούσε την προσωπική της ζωή, η Ρία Ελληνίδου απάντησε: «Λυπόμαστε, δεν έχουμε να πούμε κάτι, γειά σας».

18:30 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

