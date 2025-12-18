Ρία Ελληνίδου: Πώς απέφυγε να απαντήσει για την προσωπική της ζωή – «Δεν έχουμε να πούμε κάτι»

Μπορεί εδώ και αρκετούς μήνες να υπάρχει μία έντονη φημολογία γύρω από την Ρία Ελληνίδου και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ωστόσο τόσο η τραγουδίστρια όσο και ο επιχειρηματίας δεν έχουν θελήσει να μιλήσουν δημόσια για την προσωπική τους ζωή.

Η κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου συνάντησε την Ρία Ελληνίδου στο αεροδρόμιο και εκεί η δημοσιογράφος προσπάθησε να την ρωτήσει για τα προσωπικά της. Παρ’ όλα αυτά η καλλιτέχνις ευγενικά απέφυγε να απαντήσει.

«Γειά σας, ταξιδεύουμε», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια όταν η δημοσιογράφος την πλησίασε.

Στη συνέχεια, όταν η ρεπόρτερ προσπάθησε να της κάνει μία ερώτηση που αφορούσε την προσωπική της ζωή, η Ρία Ελληνίδου απάντησε: «Λυπόμαστε, δεν έχουμε να πούμε κάτι, γειά σας».