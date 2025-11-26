MadWalk 2025: Ανατροπή της τελευταίας στιγμής με τη συμμετοχή της Δήμητρας Ματσούκα – Η Ρία Ελληνίδου στη θέση της

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Happy Day στον ALPHA, η Δήμητρα Ματσούκα, ενώ αρχικά είχε συμφωνήσει να εμφανιστεί στα Madwalk 2025 και να τραγουδήσει, ενημέρωσε μόλις 10 ημέρες πριν από το event πως δεν μπορεί τελικά να συμμετάσχει λόγω θεατρικών υποχρεώσεων.

«Πριν από περίπου 1,5 μήνα οι άνθρωποι του MAD προσέγγισαν τη Ματσούκα και της πρότειναν να ανέβει στη σκηνή να τραγουδήσει. Εκείνη ήταν διστακτική ωστόσο πήρε τις εγγυήσεις που ήθελε και είπε το ναι. Μάλιστα, οι συζητήσεις προχώρησαν πολύ. Μπήκε στο studio και τραγούδησε το “Δεν έχω χρόνο” του Χατζηγιάννη και όλα ήταν έτοιμα. Πριν από 10 ημέρες σε μια κουβέντα πάνω συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε χρονικά να υποστηρίξει αυτή την εμφάνιση γιατί είχε το θέατρο» είπε η παρουσιάστρια.

Η ηθοποιός πίστευε πως η εμφάνισή της θα μπορούσε να τοποθετηθεί χρονικά μετά την παρουσίαση, ώστε να μην υπάρξει σύγκρουση με τις θεατρικές της υποχρεώσεις. Ωστόσο, η παραγωγή της εξήγησε πως αυτό δεν ήταν εφικτό, καθώς η σκαλέτα ήταν ήδη κλειδωμένη.

«Μην σας τα πολυλογώ δημιουργείται αυτή η κόμπλα. Οι άνθρωποι του MAD λένε δεν γίνεται τελευταία στιγμή να γίνει αυτό το θέμα. Κάποια στιγμή η ίδια η Δήμητρα Ματσούκα δίνει μια ιδέα και λέει “πάντως επειδή πήρα έμπνευση πώς θα το πω, έχω δει ότι το διασκευάζει πολύ καλά η Ρία Ελληνίδου”. Το προτείνουν στην Ρία Ελληνίδου και σήμερα αυτή τη διασκευή θα την πει η Ρία Ελληνίδου» πρόσθεσε.

Η Δήμητρα Ματσούκα πρότεινε λοιπόν τη Ρία Ελληνίδου, η οποία έχει ήδη ξεχωρίσει με τη δική της ιδιαίτερη διασκευή του κομματιού «Δεν έχω χρόνο». Η πρόταση έγινε δεκτή από τη διοργάνωση και έτσι η τραγουδίστρια ανέλαβε την εμφάνιση, σώζοντας ουσιαστικά το act που είχε σχεδιαστεί.