Γιώργος Γιαννιάς: Θα ήθελα να μη δουλεύει η γυναίκα, να είναι στο σπίτι με τα παιδιά – Να εργάζομαι εγώ για αυτούς

«Προσπαθώ να ζω με την απώλεια των γονέων μου, όσο περνάει ο καιρός» είπε ο Γιώργος Γιαννιάς στην συνέντευξη που έδωσε στην Όλγα Λαφαζάνη και το Happy Day.

«Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ξεχνιέμαι με την οικογένεια μου, αλλά και πολλές στιγμές ελεύθερης πτώσης. Γιατί ήταν πολύ κοντά οι δυο θάνατοι και η μητέρα μου έφυγε άδικα. Μου λείπουν πάρα πολύ» πρόσθεσε.

Ο τραγουδιστής συνέχισε λέγοντας πως «ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο αλλά δεν το συνεχίζω, τα παράτησα όλα. Ήθελα να το πολεμήσω μόνος μου. Έχω ανάγκη να πιστεύω στον Θεό».

«Δεν μπορώ τους ψεύτες και τους υποκριτές. Αυτοί οι ίδιοι, που λένε ότι ο Χριστούλης είπε να βοηθάμε και να δίνουμε το ένα αν έχουμε δύο, δεν δίνουν ούτε πάσα από το δεξί στο αριστερό. Το έχω δει να συμβαίνει, δεν είναι όλοι στο ίδιο τσουβάλι αλλά νευριάζω» σημείωσε.

«Είχε θέμα με τα κιλά μου. Είχα πάει 104 κιλά. Τώρα είμαι 88» αποκάλυψε ενώ αποκάλυψε πως έχει αγωνία για τα χρήματα, ώστε να μπορεί να τα προσφέρει όλα στην οικογένειά του.

«Δεν δουλεύει η γυναίκα μου, μεγαλώνει τα παιδιά. Είναι δασκάλα χορού αλλά μετά τον κορονοϊό το αφήσαμε. Θα ήθελα να μη δουλεύει η γυναίκα, να είναι στο σπίτι με τα παιδιά. Να δουλεύω εγώ για αυτούς. Είναι κλασική μαμά, με το σπίτι, μαγειρεύει κάθε μέρα. Της αρέσει πολύ και μας περιποιείται» ανέφερε.