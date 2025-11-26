Γιώργος Γιαννιάς: Θα ήθελα να μη δουλεύει η γυναίκα, να είναι στο σπίτι με τα παιδιά – Να εργάζομαι εγώ για αυτούς

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Γιαννιάς

«Προσπαθώ να ζω με την απώλεια των γονέων μου, όσο περνάει ο καιρός» είπε ο Γιώργος Γιαννιάς στην συνέντευξη που έδωσε στην Όλγα Λαφαζάνη και το Happy Day.

«Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ξεχνιέμαι με την οικογένεια μου, αλλά και πολλές στιγμές ελεύθερης πτώσης. Γιατί ήταν πολύ κοντά οι δυο θάνατοι και η μητέρα μου έφυγε άδικα. Μου λείπουν πάρα πολύ» πρόσθεσε.

Ο τραγουδιστής συνέχισε λέγοντας πως «ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο αλλά δεν το συνεχίζω, τα παράτησα όλα. Ήθελα να το πολεμήσω μόνος μου. Έχω ανάγκη να πιστεύω στον Θεό».

«Δεν μπορώ τους ψεύτες και τους υποκριτές. Αυτοί οι ίδιοι, που λένε ότι ο Χριστούλης είπε να βοηθάμε και να δίνουμε το ένα αν έχουμε δύο, δεν δίνουν ούτε πάσα από το δεξί στο αριστερό. Το έχω δει να συμβαίνει, δεν είναι όλοι στο ίδιο τσουβάλι αλλά νευριάζω» σημείωσε.

 

«Είχε θέμα με τα κιλά μου. Είχα πάει 104 κιλά. Τώρα είμαι 88» αποκάλυψε ενώ αποκάλυψε πως έχει αγωνία για τα χρήματα, ώστε να μπορεί να τα προσφέρει όλα στην οικογένειά του.

«Δεν δουλεύει η γυναίκα μου, μεγαλώνει τα παιδιά. Είναι δασκάλα χορού αλλά μετά τον κορονοϊό το αφήσαμε. Θα ήθελα να μη δουλεύει η γυναίκα, να είναι στο σπίτι με τα παιδιά. Να δουλεύω εγώ για αυτούς. Είναι κλασική μαμά, με το σπίτι, μαγειρεύει κάθε μέρα. Της αρέσει πολύ και μας περιποιείται» ανέφερε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βράβευση της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ για το ερευνητικό έργο 90 χρόνων

Αργή επούλωση πληγών και άλλα 4 σημάδια που μπορεί να είναι συμπτώματα διαβήτη

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποια ταμεία πιστώνουν σήμερα τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Ιστορική συμφωνία για την επαναφορά τους – Στις 10.30 π.μ οι ανακοινώσεις

Εκατομμύρια διαδικτυακές ταυτότητες έχουν κλαπεί – Μάθετε αν βρίσκεστε σε κίνδυνο;

Σερ Μπέντζαμιν Σλέιντ: Ο 79χρονος αριστοκράτης που ψάχνει σύζυγο «20 χρόνια νεότερη» με αυστηρούς κανόνες
περισσότερα
09:40 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

MadWalk 2025: Ανατροπή της τελευταίας στιγμής με τη συμμετοχή της Δήμητρας Ματσούκα – Η Ρία Ελληνίδου στη θέση της

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Happy Day στον ALPHA, η Δήμητρα Ματσούκα, ε...
07:40 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Έλτον Τζον: «Οι τελευταίοι 15 μήνες ήταν δύσκολοι για μένα» – Τι λέει για την απώλεια όρασης στο δεξί μάτι

Ο Έλτον Τζον αποκάλυψε γιατί δεν «χάνει την ελπίδα» του αφότου έχασε εντελώς την όρασή του στο...
03:25 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Έφη Μουρίκη: «Με τον Βλαδίμηρο έχουμε περάσει διακυμάνσεις στη σχέση μας»

Η γνωστή ηθοποιός Έφη Μουρίκη εμφανίστηκε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μίλησε ανοιχτά για ...
01:10 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Πιστεύω στον Θεό, δεν έχω ανάγκη να δω θαύματα για να πιστέψω…»

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, πρωταγωνιστής της σειράς «Άγιος Έρωτας», βρέθηκε καλεσμένος στην εκπο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»