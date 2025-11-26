Αλέξης Τσίπρας: Στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση της «Ιθάκης»

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας

Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Ιθάκη» τα βλέμματα στρέφονται στην πρώτη ανοιχτή εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην Πρωθυπουργός στις 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς θα πραγματοποιήσει την παρουσίαση της «Ιθάκης» και θα δώσει απαντήσεις εφ’ όλης της ύλης.

Μετά από συζητήσεις με τους στενούς συνεργάτες του αποφασίστηκε τελικά η εκδήλωση να γίνει χωρίς προσωπικές προσκλήσεις αλλά μία εκδήλωση ανοιχτή. Με αυτόν τον τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας απέφυγε να στραφεί η πολιτική στη συζήτηση στο ποιους προσκάλεσε, ποιοι θα πάνε και ποιοι αρνήθηκαν.

Στην εκδήλωση ο Αλέξης Τσίπρας θα εκφωνήσει μία ομιλία με αμιγώς πολιτικά μηνύματα και αναμένεται να σκιαγραφήσει το όραμα του για το μέλλον. Η παρουσίαση του βιβλίου θα συμβολίζει και αυτή την νέα αφετηρία που χτίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Μάλιστα το επόμενο διάστημα με παρουσιάσεις του βιβλίου ανά την Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί κοντά στον κόσμο για να κάνει μία πρώτη «σφυγμομέτρηση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βράβευση της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ για το ερευνητικό έργο 90 χρόνων

Αργή επούλωση πληγών και άλλα 4 σημάδια που μπορεί να είναι συμπτώματα διαβήτη

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποια ταμεία πιστώνουν σήμερα τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Ιστορική συμφωνία για την επαναφορά τους – Στις 10.30 π.μ οι ανακοινώσεις

Εκατομμύρια διαδικτυακές ταυτότητες έχουν κλαπεί – Μάθετε αν βρίσκεστε σε κίνδυνο;

Σερ Μπέντζαμιν Σλέιντ: Ο 79χρονος αριστοκράτης που ψάχνει σύζυγο «20 χρόνια νεότερη» με αυστηρούς κανόνες
περισσότερα
10:52 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Κασσελάκης για Τσίπρα: «Τέτοια πολιτική αυτοκτονία δεν έχουμε ξαναδεί»

Για τα όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο «Ιθάκη» μίλησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρ...
10:21 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Σεμερτζίδου: «Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου;»

Κατ’ επάγγελμα αγρότισσα δήλωσε η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που καταθέτει αυτή την ώρα στην Ε...
08:20 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Μέγαρο Μαξίμου: Πώς «διαβάζει» πολιτικά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα – Οι εκτιμήσεις κυβερνητικών στελεχών

Η επίσημη γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου αρχικά ήταν να μην σχολιαστεί το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ...
02:55 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Άννα Διαμαντοπούλου: «Ευφυής και με πολιτικό ένστικτο ο Τσίπρας» – Αυτός είναι ο στόχος του βιβλίου του

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Άννα Διαμαντοπούλου το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»