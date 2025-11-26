Αλέξης Τσίπρας: Στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση της «Ιθάκης»

Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Ιθάκη» τα βλέμματα στρέφονται στην πρώτη ανοιχτή εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην Πρωθυπουργός στις 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς θα πραγματοποιήσει την παρουσίαση της «Ιθάκης» και θα δώσει απαντήσεις εφ’ όλης της ύλης.

Μετά από συζητήσεις με τους στενούς συνεργάτες του αποφασίστηκε τελικά η εκδήλωση να γίνει χωρίς προσωπικές προσκλήσεις αλλά μία εκδήλωση ανοιχτή. Με αυτόν τον τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας απέφυγε να στραφεί η πολιτική στη συζήτηση στο ποιους προσκάλεσε, ποιοι θα πάνε και ποιοι αρνήθηκαν.

Στην εκδήλωση ο Αλέξης Τσίπρας θα εκφωνήσει μία ομιλία με αμιγώς πολιτικά μηνύματα και αναμένεται να σκιαγραφήσει το όραμα του για το μέλλον. Η παρουσίαση του βιβλίου θα συμβολίζει και αυτή την νέα αφετηρία που χτίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Μάλιστα το επόμενο διάστημα με παρουσιάσεις του βιβλίου ανά την Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί κοντά στον κόσμο για να κάνει μία πρώτη «σφυγμομέτρηση».