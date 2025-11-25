Αλέξης Τσίπρας: Τι απαντούν συνομιλητές του πρώην Πρωθυπουργού στην κριτική για αποτυχημένη επιλογή συνεργατών

Απάντηση στη βασική κριτική που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του, «Ιθάκη» ότι δηλ. ομολογεί την αποτυχία επιλογής συνεργατών του και ότι τελικά η ευθύνη βαραίνει τον ίδιο, δίνουν συνομιλητές του πρώην Πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με το MEGA, από το περιβάλλον του κ. Τσίπρα τονίζουν ότι η συζήτηση περί συνεργατών χωρίζεται σε δύο περιόδους: η πρώτη είναι του πρώτου εξαμήνου του 2015 και η δεύτερη από το 2016 έως το 2019.

Όσον αφορά στην κυβέρνηση όπου συμμετείχαν οι κ.κ. Βαρουφάκης, Λαφαζάνης και Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζουν ότι δεν έγινε σε συνθήκες εργαστηρίου. Έγινε η κυβέρνηση με ένα κόμμα που ήρθε στην εξουσία με πολλές συνιστώσες. Βασική συνιστώσα ήταν το κόμμα της δραχμής, του κ. Λαφαζάνη και με μια χώρα και μια οικονομία που στην κοινωνία γινόταν επίσης μία συζήτηση για τη δραχμή.

Στην ουσία επειδή υπήρχε ανάγκη σταθερότητας, έπρεπε να συγκροτηθεί κυβέρνηση και έπρεπε να προχωρήσει το έργο που είχε βάλει στόχο την εθνική διαπραγμάτευση, την πατριωτική διαπραγμάτευση. Οι Βαρουφάκης, Λαφαζάνης ήταν για παράδειγμα από τους πιο δημοφιλείς. Δεν μπορούσαν να είναι έξω από αυτή την κυβέρνηση και όταν δεν βγήκε ο στόχος, ήταν εκείνοι που πήγαν να διασπάσουν το κόμμα, αφήνουν να εννοηθεί.

Ο κ. Τσίπρας κάνει στο βιβλίο του μεγάλη αυτοκριτική για τις αποφάσεις που δεν έλαβε όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Εκεί είναι η άλλη πλευρά συνεργατών που δεν ψέγονται για την κυβερνητική τους στάση, όσο για τη μετέπειτα ζημιά που έκαναν στο κόμμα.

