Ηγουμενίτσα: Δραπέτης φυλακών μετέφερε 32 κιλά κάνναβης και κοκαΐνη – Πώς κατάφερε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς

Δραπέτης των φυλακών Αγιάς Χανίων εντοπίστηκε με 32 κιλά κάνναβης στην Εγνατία Οδό, στην Ηγουμενίτσα, αλλά κατάφερε ξανά να διαφύγει της σύλληψης.

Τα ίχνη του συγκεκριμένου κακοποιού είχαν χαθεί από τον Δεκέμβριο του 2023, όταν πήρε εξαήμερη άδεια και δεν γύρισε ποτέ.

Οι αστυνομικές αρχές τον αναζητούσαν σχεδόν δύο χρόνια και χθες, βρέθηκαν τετ α τετ μαζί του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αστυνομικοί εντόπισαν μία ύποπτη μοτοσικλέτα στην Ηγουμενίτσα, με οδηγό τον δραπέτη και μία συνεπιβάτιδα. Με δεδομένο ότι η μοτοσικλέτα έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, του έκαναν σήμερα να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος όμως δεν υπάκουσε στην εντολή.

Λίγα μέτρα πιο κάτω, μέσα στην Εγνατία Οδό, μπήκε σε παράδρομο. Εκεί, πέταξε την μηχανή και έφυγε πεζός μαζί με την συνεπιβάτιδα, με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη τους.

Ο δράστης άφησε πίσω του την μπαγκαζιέρα, εντός της οποίας βρίσκονταν 30 δέματα με 32 κιλά ακατέργαστη κάνναβη και περίπου μισό κιλό κοκαΐνης.