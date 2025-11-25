Δολοφόνησε την εν διαστάσει σύζυγό του, την έθαψε και μετά την έβγαλε από τον τάφο για να την βιάσει – «Το έκανα για να επιβεβαιώσω ότι είμαι τέρας»

Φρίκη προκαλεί η ομολογία ενός 28χρονου ο οποίος παραδέχθηκε ότι σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του, πέταξε το πτώμα της σε έναν λάκκο, και στη συνέχεια την ξέθαψε για να την βιάσει. Ο Zarbab Ali κρίθηκε ένοχος την προηγούμενη εβδομάδα για τη δολοφονία της 25χρονης Rachel Castillo στην Simi Valley της Καλιφόρνια των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2022, λίγο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έκδοση του διαζυγίου τους.

Ο Ali είχε ομολογήσει το φρικιαστικό έγκλημα λίγο μετά την ανακάλυψη της νεκρής γυναίκας, μητέρας των δύο παιδιών του. Με κυνικό τρόπο, είπε ότι είχε κρυφτεί μέσα στο διαμέρισμα της Castillo, εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά της και την μαχαίρωσε επανειλημμένα στο στήθος.

Στη συνέχεια τύλιξε τη σορό της σε μια κουβέρτα και προσπάθησε να καθαρίσει το αίμα πριν την θάψει. Τα μεσάνυχτα, όπως υποστήριξε στις αρχές, επέστρεψε στο σημείο για να ξεθάψει τη σορό και να κακοποιήσει τη νεκρή γυναίκα του.

«Απλώς για να επιβεβαιώσω ότι είμαι τέρας, τη βίασα», ομολόγησε σε μια ανατριχιαστική κατάθεσή του στην αστυνομία. «Αν δεν αποδεχόμουν τον ρόλο του τέρατος, τότε θα είχε πεθάνει άδικα». Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο Ali προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη για το άγριο έγκλημα στη γυναίκα του, ισχυριζόμενος ότι τον απατούσε. «Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να ξεφύγω», είπε για τη δολοφονία. «Ήθελα να πεθάνει. Ήμουν θυμωμένος που απλώς δεν με άφηνε να προχωρήσω».

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η Castillo είχε σχεδόν ολοκληρώσει τη διαδικασία διαζυγίου όταν μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου. «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της Rachel, που έχει υπομείνει ανείπωτο πόνο από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή», δήλωσε ο εισαγγελέας David Russell μετά την καταδίκη.

«Είμαι ευγνώμων για τις εξαιρετικές προσπάθειες των αρχών, των οποίων η έρευνα κατέστησε δυνατή αυτή την ετυμηγορία. Αν και τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει ό,τι έχασαν οι αγαπημένοι της, αυτή η καταδίκη εξασφαλίζει ότι ο κατηγορούμενος θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή και ότι η κοινωνία θα προστατευτεί από αυτόν για πάντα».

Ο Ali, που καταδικάστηκε από ενόρκους για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, έχει οριστεί να δικαστεί για την επιβολή ποινής στις 12 Ιανουαρίου.