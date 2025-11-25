Σαλαμίνα: Η 75χρονη αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου» γιατί νόμιζε ότι ήταν άνδρας – Η 46χρονη ισχυρίζεται πως δεν πήρε χρήματα

Ανοιχτά παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση της Σαλαμίνας, όπου η 46χρονη νύφη ομολόγησε τη φρικτή δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της. Παρά την ομολογία του εγκλήματος, ισχυρίζεται ότι δεν αφαίρεσε χρήματα από το σπίτι του θύματος.

Για τις Αρχές παραμένει το ερώτημα σχετικά με τα χρήματα που έλειπαν από το σπίτι του θύματος με την κατηγορούμενη να ισχυρίζεται ότι δεν πήρε τίποτα. Η 46χρονη ομολόγησε το έγκλημα στους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών, ισχυρίστηκε όμως πως δεν κατάφερε να πάρει χρήματα από το σπίτι της ηλικιωμένης.

Οι Αρχές δεν πιστεύουν τους ισχυρισμούς της για δύο λόγους: Πρώτον, στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της εντοπίστηκαν κοσμήματα, που αναγνωρίστηκαν από την κόρη, πως ήταν της μητέρας της, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το ζευγάρι είχε ήδη επιστρέψει 8.000 ευρώ στην άτυχη ηλικιωμένη και αυτά τα χρήματα δεν βρέθηκαν στο σπίτι της ποτέ. Ως προς αυτό η κατηγορούμενη απάντησε ότι η ηλικιωμένη βοηθούσε οικονομικά και την κόρη της, οι αστυνομικοί ωστόσο πιστεύουν ότι κατάφερε να αφαιρέσει κάποια από αυτά τα χρήματα, ίσως και όλα, με δεδομένο ότι κατάφερε να βρει και να αφαιρέσει τα κοσμήματα και ίσως πρόλαβε -στον σχεδόν μήνα που μεσολάβησε έως την σύλληψή της- να τα παίξει και αυτά στον τζόγο.

Από την έρευνα έως τώρα δεν έχει προέκυψε τυχόν συνεργός και εκτιμάται πως έδρασε μόνη της.

Αντιθέτως επίσης με τους ισχυρισμούς της 46χρονης ότι φοβήθηκε πως η πεθερά της την αναγνώρισε, το ηχητικό ντοκουμέντο που κατέγραψε η κάμερα του σπιτιού και άκουσαν οι αστυνομικοί είναι ανατριχιαστικό και αποδεικνύει τα ψεύδη της νύφης.

Η ηλικιωμένη δεν αναγνώρισε την νύφη της και μάλιστα νόμιζε πως ήταν άνδρας ο δράστης, καθώς ακούγεται να ικετεύει να μην την σκοτώσει, απευθυνόμενη στην 46χρονη ως «αγόρι μου».

Η ίδια δεν λύγισε σε καμία στιγμή ακόμη και όταν την μαχαίρωνε μανία με την κάμερα να καταγράφει το θύμα να προσεύχεται ξεψυχώντας, λέγοντας το «πάτερ ημών». Ένα αδικαιολόγητο μένος όπως λένε οι αστυνομικοί αφού εκείνη τους συνέτρεχε και τους βοηθούσε όλους.

«Συνεργαστήκαμε από την πρώτη ημέρα με τους Αστυνομικούς της ΓΑΔΑ και είχαμε αναφέρει όλα τα πρόσωπα για τα οποία είχαμε υποψίες. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και η συγκεκριμένη. Εγώ ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι είναι άτομο από “μέσα” που ήξερε πράγματα για το σπίτι. Είχε πάει το μυαλό μου και σε αυτή. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι», τονίζει η κόρη του θύματος.