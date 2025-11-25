Μεντιλίμπαρ: «Θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε για να νικήσουμε»

Ξεκάθαρος ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει της αναμέτρησης με την Ρεάλ Μαδρίτης, στην 5η αγωνιστική της League phase του Champions League.

«Θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε για να νικήσουμε», είπε ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού.

Ο προπονητής των ερυθρολεύκων μίλησε για:

Τις απουσίες της Ρεάλ Μαδρίτης: «Είναι άλλο το τι γράφεται και τι λέγεται στα ΜΜΕ και άλλο τι ξέρουμε εμείς. Δεν έχει καμία σημασία. Όποιοι παίκτες και εάν είναι μέσα δεν μας χαρίσουν τίποτα. Δεν έχει καμία σημασία που έχει τόσες απουσίες. Όποιος και να παίξει είναι παίκτης της Ρεάλ και είναι πολύ καλός. Όποια ομάδα και να σχεδιάστει θα είναι πολύ ανταγωνιστικοί με τέσσερις αμυντικούς ή και πέντε. Για εμάς θα είναι σίγουρα δύσκολα να τους ανοίξουμε την άμυνα».

Την κατάσταση του Ολυμπιακού: «Νομίζω πώς είμαστε καλά. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι με την PSV Αϊντχόφεν. Να εστιάσουμε στη συγκέντρωση διότι αυτές οι ομάδες έχουν τόσο καλούς παίκτες που δεν χρειάζεται να παίζουν καλά και που ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα».

Αυτό που περιμένει: «Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι σχεδιάζει ο αντίπαλος. Θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε για να νικήσουμε. Εμείς θα κάνουμε αυτά που πιστεύουμε. Το κυριότερο είναι να είμαστε ο καλός μας εαυτός σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. H Ρεάλ έχει τους καλύτερους παίκτες και μπορεί να κάνει ότι θέλει.

Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε. Εμείς σίγουρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε ότι αποφασίσει να κάνει. Εχει παίκτες που εάν αποφασίσουν να βγουν ψηλά και να μας πιέσουν θα μας απειλήσουν. Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε το παιχνίδι μας.

Όποια Ρεάλ και να είναι, είναι η πιο καλή της Ευρώπης. Εάν κάνει τη δουλειά της καλά είναι σχεδόν αδύνατον να τη νικήσεις. Για αυτό εμείς θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο. Θα παίξουμε όπως έχουμε σκεφτεί. Εάν κάνουμε το παιχνίδι μας τότε όχι μόνο η Ρεάλ αλλά οποιαδήποτε ομάδα θα δυσκολευτεί».

Το εάν είναι αγώνας ζωής ή θανάτου: «Όχι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ζωή ή θάνατος. Εάν νικήσουμε θα έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες για τους ’24’ και εάν χάσουμε θα μειωθούν. Αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας και εάν μας νικήσουν να είναι επειδή θα είναι καλύτεροι και όχι επειδή θα τους έχουμε δώσει την ευκαιρία να μας βλάψουν».

Τις σχέσεις του Τσάμπι Αλόνσο με τον Βινίσιους: «Όλα αυτά είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν . Είναι πράγματα που τα λύνουν εσωτερικά οι ομάδες. Ο Βινίσιους και ο Αλόνσο ξέρουν να τα διευθετήσουν. Λένε πώς δεν είναι καλά αλλά η Ρεάλ είναι πρώτη και ο Αλόνσο είναι ένας πολύ καλός προπονητής».

Τον Μπαπέ που δεν έχει πετύχει γκoλ στους τελευταίους τρεις αγώνες: «Αφού έχει σταματήσει μακάρι να παραμείνει έτσι».

Την κριτική στον Αλόνσο: «Τον αμφισβητείτε εσείς ή γενικά; Δεν έχουμε τίποτα να τον συμβουλεύσουμε εάν είναι έτσι».

Το παρελθόν του με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Έχω νικήσει δύο φορές τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά έχω ξεχάσει πόσες φορές έχω χάσει, πάνω από 12 ή 14. Η Ρεάλ είναι η καλύτερη ομάδα. Θέλουμε να είμαστε άψογοι και να ελπίζουμε να μην κάνουν εκείνοι τη δουλειά τους τέλεια.

Η ιδέα του παιχνιδιού μου δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει σημασία εάν έχει χάσει από εμένα, η Ρεάλ κερδίζει τα περισσότερα παιχνίδια με όποιον και να παίζει. Αυτό που έχει πιο μεγάλη σημασία είναι να διατηρήσουμε τη δική μας νοοτροπία».

Την κατάσταση που επικρατεί στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Στη Ρεάλ Μαδρίτης όταν όλα δεν είναι τέλεια υπάρχει γκρίνια. Αλλά ξέρουν, όπως και εμείς, να διαχειρίζονται αυτήν την κατάσταση αλλά και την πίεση. Μέσα στην ομάδα της Ρεάλ δεν νιώθουν αυτήν την πίεση. Να ξέρουμε ότι όλο αυτό δεν θα επηρεάσει τη Ρεάλ. Να είμαστε οι καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο και να ελπίζουμε πώς η Ρεάλ δεν θα είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της».

Τη σύγκριση της Ρεάλ του Αντσελότι με αυτή του Αλόνσο: «Δεν νομίζω πώς έχει αλλάξει πολύ. Η Ρεάλ είναι πάντα η καλύτερη ομάδα, η πιο ποιοτική και με τους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Είναι δουλειά του προπονητή που κρίνει το ποιοι θα παίζουν. Με τον Τσάμπι Αλόνσο περισσότεροι παίκτες παίρνουν την ευκαιρίες τους από τον πάγκο και αλλάζουν περισσότερο οι αποστολές. Δεν είχε χρόνο να δείξει όλα όσα θέλει να αλλάξει. Αλλά το στιλ παιχνιδιού δεν έχει αλλάξει».

Το Champions League: «Για εμάς το Champions League είναι μία επιβράβευση. Η προτεραιότητα είναι το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε να τα κατακτήσουμε. Θα ήταν ένα θαύμα θα κατακτούσαμε τη διοργάνωση. Δεν πάμε εκεί για να ακούσουμε απλά τον ύμνο και τη μουσική. Θέλουμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται».

Ρέτσος: «Θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα πάρουμε τη νίκη»

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Παναγιώτης Ρέτσος, εκπροσώπησε τους παίκτες των «Ερυθρολεύκων» στη συνέντευξη Τύπου.

«Προφανώς ξέρουμε με τι ομάδα έχουμε να κάνουμε και πόσο υψηλού επιπέδου είναι. Εχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι και εμείς βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι κάνουμε εμείς και όχι οι άλλες ομάδες. Είναι μια ομάδα που μπορεί να σε πληγώσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ελπίζω να έχουμε έναν καλό αγώνα αύριο», είπε ο Ρέτσος.

Όπως υπογράμμισε στη συνέχεια, «έτυχε να παίξουμε με τις δύο κορυφαίες ισπανικές ομάδες είναι κίνητρο. Σίγουρα θέλουμε από την πλευρά μας, όχι να αποδείξουμε, αλλά να δείξουμε το καλύτερο δυνατό πρόσωπο και να πάρουμε αποτέλεσμα. Στα προηγούμενα παιχνίδια δεν είχαμε την τύχη, την ευχέρεια και θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα πάρουμε τη νίκη».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Κιλιάν Μπαπέ και την ομάδα αστέρων της Ρεάλ Μαδρίτης, λέγοντας: «Πέραν από τον Μπαπέ υπάρχουν τόσοι παίκτες. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτά τα παιχνίδια έχουν με το πόσο συγκεντρωμένοι είμαστε και πόσο είμαστε έτοιμοι ψυχικά. Θα έχουμε τη βοήθεια του κόσμου. Πρέπει να τα ευχαριστιέσαι αυτά τα παιχνίδια. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Πρέπει να μας επηρεάζουν αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε εμείς. Επιμένω με τη συγκέντρωση. Είναι ομάδα που μπορεί να σε πληγώσει. Εάν ακολουθήσουμε το ίδιο πλάνο με τη Μπαρτσελόνα νομίζω θα δείξουμε ωραία πράγματα. Το κάθε παιχνίδι έχει κίνητρο. Το περιμένουμε πώς και πώς και ανυπομονούμε. Έχει περάσει καιρός από τη Μπαρτσελόνα. Να βγάλουμε καθαρό μυαλό, προσωπικότητα και ενέργεια, γιατί θα χρειαστεί πολύ στο αυριανό παιχνίδι».

«Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να πάρουμε βαθμούς. Κοιτάμε τον στόχο μας, που είναι να μπούμε στην 24άδα. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Αυτή είναι η δικιά μου οπτική. Ολος ο σύλλογος πρέπει να κοιτάμε μπροστά και να έχουμε το κίνητρο και να πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε. Σας διαβεβαιώ ότι αυτή η ομάδα το πιστεύει πολύ. Είναι μεγάλη χαρά να έχουμε ένα τόσο μεγάλο ρόστερ. Ο προπονητής γνωρίζει ποιον πρέπει να βάλει και ποιον πρέπει να βγάλει. Όλα τα παιδιά αγωνίζονται με την ίδια θέληση. Το έδειξαν οι Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Στο αυριανό παιχνίδι ο προπονητής ξέρει καλά ποιον θα βάλει και νομίζω θα το δείτε αύριο», κατέληξε.

