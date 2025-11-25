Μητσοτάκης: Θα απευθύνει ομιλία σε εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού την Τετάρτη

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

Σε εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού στο Μουσείο της Ακρόπολης θα μιλήσει αύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά, το αυριανό πρόγραμμα του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 10.15 θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο της ημερίδας «Tο δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής» που διοργανώνει ο «Ελεύθερος Τύπος», στο Ζάππειο Μέγαρο.

Στις 13.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ο τουρισμός αλλάζει, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί», στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Στις 16.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

22:20 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

