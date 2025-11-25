Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Σκότωσα την 75χρονη γιατί φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει» – Η κυνική ομολογία της νύφης της για το άγριο έγκλημα

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του άγριου εγκλήματος στη Σαλαμίνα, καθώς νωρίτερα σήμερα (25/11) το πρωί, η νύφη της άτυχης 75χρονης, ομολόγησε στις Αρχές την άγρια δολοφονία και συνελήφθη. Η γυναίκα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, εισέβαλε στο σπίτι της ηλικιωμένης για να βρει χρήματα ή χρυσαφικά, την απείλησε, την χτύπησε, και την σκότωσε.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, που ερεύνησαν και εξιχνίασαν την υπόθεση, έχουν στα χέρια τους ένα ηχητικό ντοκουμέντο όπου καταγράφεται η σκηνή της δολοφονίας της 75χρονης, από την 46χρονη νύφη της. Όπως επιβεβαιώνεται από το συγκεκριμένο υλικό, ο θάνατος της ηλικιωμένης, ήταν μαρτυρικός. Ακούγονται, συγκεκριμένα, τα ουρλιαχτά της, και παρακαλάει την δράστιδα σταματήσει να την χτυπάει και, ίσως το πιο σοκαριστικό, είναι ότι ακούγεται να κάνει την προσευχή της και να λέει το «πάτερ ημών», λίγο πριν ξεψυχήσει.

Υπενθυμίζεται ότι η 75χρονη είχε βρεθεί νεκρή με τραύματα στο κεφάλι από μπουκάλι καθώς και στο σώμα από μαχαίρι, ενώ το σπίτι ήταν αναστατωμένο και έλειπαν χρήματα και τιμαλφή, γι’ αυτό το σκηνικό παρέπεμπε σε ληστεία μετά φόνου.

Η άτυχη ηλικιωμένη φέρεται να είχε δανείσει ένα ποσό περίπου 10.000 ευρώ στον γιο της και την σύντροφό του, όπως μετέδωσε το Star. Είχαν καταφέρει να της επιστρέψουν περίπου 8.000 ευρώ από τα χρήματα αυτά. Ωστόσο, η νύφη είχε εθισμό με τον τζόγο και φαίνεται πως χρωστούσε χρήματα, έτσι αποφάσισε να σκοτώσει την 75χρονη, σκηνοθετώντας την ληστεία μετά φόνου.

Το ηχητικό ντοκουμέντο, σε συνδυασμό με το κίνητρο της δολοφονίας, με το αίμα της 75χρονης που βρέθηκε στο αυτοκίνητο της 46χρονης, με το βίντεο που καταγράφει την νύφη αλλά και με ένα μαχαίρι με αίματα, που εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της άτυχης γυναίκας, φαίνεται πως αποτέλεσαν τα «κλειδιά» για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Όπως είπε η 46χρονη, καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, είχε την εντύπωση πως η ηλικιωμένη την αναγνώρισε, και για αυτό της αφαίρεσε με τόσο βίαιο τρόπο την ζωή, ενώ αρνήθηκε ότι άρπαξε χρήματα ή χρυσαφικά, λέγοντας πως δεν βρήκε τίποτα μέσα στο σπίτι.

«Εγώ το έκανα. Θα σας τα πω με λεπτομέρειες. Οδηγήθηκα στην δολοφονία λόγω των οικονομικών εξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο. Το θύμα φώναζε, και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει. Έσπασα το παράθυρο και μπήκα στο σπίτι, αφού την χτύπησα, έψαξα σε συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Πήγα εκεί με το μαύρο Skoda Fabia, το οποίο μου είχε παραχωρήσει ο πατέρας μου, και με αυτό έφυγα» φέρεται να είπε η 46χρονη ενώπιον των Αρχών, σύμφωνα με το Mega.

«Την υποψιαζόμασταν και πήγαμε στη ΓΑΔΑ»

«Εμείς ως οικογένεια αυτή την στιγμή θρηνούμε δύο ανθρώπους, έναν στον χώμα, και έναν στην φυλακή» ανέφερε νωρίτερα, σε δηλώσεις της η κόρη της άτυχης 75χρονης γυναίκας.

«Έχει κλείσει η διαδικασία, έχει βρεθεί ο ένοχος» ανέφερε αρχικά στο Mega, και πρόσθεσε πως «η Δικαιοσύνη θα μιλήσει και ο Θεός ξέρει. Δεν υπάρχει οργή, μόνο θλίψη για τα γεγονότα που έχουν συμβεί στην οικογένειά μας. Είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, δεμένοι, και η μάνα μας στον ουρανό ψηλά, μαζί με τον πατέρα μας».

Η κόρη της 75χρονης φαίνεται πως είχε υποψιαστεί την νύφη της ηλικιωμένης και, μάλιστα, εξέφρασε τις υποψίες της στις Αρχές αλλά και στην δράστιδα. «Την υποψιαζόμασταν και πήγαμε στη ΓΑΔΑ. Την έψαχνα εκείνη την ημέρα και δεν μου είπε τίποτα. Όλων πήγε το μυαλό μας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αυτό το κορίτσι για κάποια χρόνια ήταν μέλος της οικογένειάς μας. Της είχα πει ότι την υποπτευόμουν».

Το βίντεο και η ομολογία

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, οι αστυνομικοί κάλεσαν χθες το απόγευμα για συμπληρωματική κατάθεση τα τρία παιδιά της 75χρονης και την 46χρονη νύφη της, η οποία όμως κρατήθηκε, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης η γυναίκα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ομολόγησε το έγκλημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί είχαν στη διάθεση τους βίντεο που δείχνει την 46χρονη, η οποία έχει υπάρξει και υποψήφια βουλευτής της Χρυσής Αυγής, στο παρελθόν, να απομακρύνεται από το σπίτι του θύματος τις επίμαχες ώρες, ενώ προέκυψαν και εργαστηριακά ευρήματα, που την ενέπλεκαν στο έγκλημα, όπως αίμα του θύματος στο αυτοκίνητο της.

Όπως εκτιμάται, η 46χρονη πήγε δήθεν να επιστρέψει τα υπόλοιπα χρήματα που είχαν δανειστεί με τον σύζυγο της από την 75χρονη, αλλά επειδή πιθανόν τα είχε χάσει στον τζόγο αποφάσισε να σκηνοθετήσει ληστεία.

Πήγε λοιπόν στο σπίτι της 75χρονης πεθεράς της, φορώντας μάσκα και γάντια, και αφού άλλαξε τη φορά των καμερών προς άλλα σημεία, έσπασε ένα παράθυρο και μπήκε στον χώρο. Άρχισε να απειλεί την ηλικιωμένη ζητώντας της να της δώσει χρήματα. Η 75χρονη άρχισε να φωνάζει και τότε η 46χρονη την χτύπησε πρώτα με ένα μπουκάλι και ύστερα την μαχαίρωσε, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Όπως παραδέχθηκε στους αστυνομικούς, μετά το έγκλημα, μπήκε στο αυτοκίνητό της και επέστρεψε στο σπίτι της, πλένοντας αρχικά τα ρούχα της και στη συνέχεια πετώντας τα σε κάδο απορριμμάτων.