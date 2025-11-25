«Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση» – Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Άδωνι Γεωργιάδη

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00, στο Divani Caravel Hotel, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Άδωνι Γεωργιάδη, με τίτλο «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση».

«Το βιβλίο αποτελεί τον τρίτο και τελευταίο τόμο της σειράς Απλά Μαθήματα Ιστορίας, που ξεκίνησε με την Αρχαία Ιστορία και συνεχίστηκε με τον Μέγα Αλέξανδρο και βασίζεται στα μαθήματα Ιστορίας που παρέδιδε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην Ελληνική Αγωγή. Στόχος της σειράς είναι να προσφέρει στο σύγχρονο αναγνώστη μια καθαρή, τεκμηριωμένη και παιδαγωγικά προσιτή αφήγηση της μεγάλης ιστορικής συνέχειας του ελληνικού κόσμου.

Στο νέο του έργο, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσιάζει με σαφήνεια τη διαδρομή της Ρώμης: από μια μικρή κοινότητα στις όχθες του Τίβερη έως την κορύφωση της ισχύος της και από εκεί στη σταδιακή της παρακμή. Η αφήγηση ακολουθεί τα γεγονότα που καθόρισαν την πορεία της Μεσογείου, φωτίζοντας τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες μιας αυτοκρατορίας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις της ύστερης αρχαιότητας, στην ενίσχυση της ελληνικής παιδείας και στις θεσμικές μεταβολές που οδηγούν στη διαμόρφωση της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δηλαδή του κόσμου που αργότερα θα ονομαστεί Βυζάντιο. Η αφήγηση παρουσιάζει με σαφήνεια τις εξελίξεις που θα καθορίσουν τη γέννηση του βυζαντινού κόσμου, χωρίς υπερβολές ή δραματοποίηση, αλλά με έμφαση στην ιστορική συνέχεια.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρώτοι το βιβλίο, πριν από την επίσημη κυκλοφορία του την 1η Δεκεμβρίου 2025. Με τη νέα αυτή έκδοση ολοκληρώνεται μια τριλογία που στοχεύει στην ουσιαστική σύνδεση των αναγνωστών με την ιστορική πορεία του ελληνικού πολιτισμού μέσα στον χρόνο» αναφέρει η ανακοίνωση της Σχολής Αρχαίων Ελληνικών «Ελληνική Αγωγή».

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

«Το βιβλίο μου «Ρώμη», το οποίο αφιέρωσα με την σειρά μου στον Αλέξη Τσίπρα, θα το παρουσιάσω αυτό το Σάββατο στις 18:00 στο ξενοδοχείο Κάραβελ. Είστε όλες και όλοι προσκεκλημένοι μου», έγραψε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο Χ.

