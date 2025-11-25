Τουρκία: Συνελήφθησαν 3 στελέχη εταιρειών του αμυντικού τομέα για κατασκοπεία

Τουρκία: Συνελήφθησαν 3 στελέχη εταιρειών του αμυντικού τομέα για κατασκοπεία
Φωτογραφία: Reuters

Στη σύλληψη τριών στελεχών εταιρειών του αμυντικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία προχώρησαν σήμερα αστυνομικοί της χώρας, καθώς κρίθηκαν ύποπτα για κατασκοπεία υπέρ ξένων δυνάμεων.

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, ένας τέταρτος ύποπτος εξακολουθεί να αναζητείται, χωρίς να διευκρινίζει τις εθνικότητες ή τους εργοδότες των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, οι ύποπτοι που συνελήφθησαν σε μια επιχείρηση στην οποία ηγήθηκε η τουρκική υπηρεσία πληροφορίων MIT «κατέχουν ανώτερες θέσεις σε κρίσιμης σημασίας εταιρείες άμυνας που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας».

Τα άτομα αυτά κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για προσπάθεια παροχής «βιογραφικών στοιχείων» για εργαζομένους σε ξένες χώρες.

Η Τουρκία έχει αναπτύξει σημαντικά την αμυντική της βιομηχανία, με τις εξαγωγές να προβλέπεται να αυξηθούν κατά 29% το 2024 (φτάνοντας περίπου τα 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ), κατατάσσοντάς την στην 11η θέση παγκοσμίως, όπως έχει δηλώσει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

