Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Enikos Newsroom

timeout

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει αλλάξει πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 20′ ή του 30′.

Δυστυχώς, κάποια από τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια δεν υπάρχουν πια. Ακόμα και οι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής. Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις ποια είναι η πλατεία της φωτογραφίας; Είτε είσαι κάτοικος Αθηνών είτε απλός επισκέπτης, σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

  • Ομονοίας
  • Συντάγματος
  • Κλαυθμώνος

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία (Φωτογράφος: Hubert Pernot) που έχει τραβηχτεί τη δεκαετία του 1890 βλέπετε την πλατεία Ομονοίας.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την περιοχή; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Το 1832, η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος ανέθεσε στους αρχιτέκτονες Έντουαρτ Σάουμπερτ και Σταμάτη Κλεάνθη την χωροταξία της νέας πόλης των Αθηνών. Το 1833, τα πρώτα σχέδια προέβλεπαν την ανέγερση του βασιλικού παλατιού, καθώς και υπουργικών κτιρίων, στη θέση της σημερινής πλατείας. Ωστόσο το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν είχε θετική κατάληξη.

Το 1834, ο Λέο φον Κλέντσε, επαναχρησιμοποιώντας τα σχέδια των Σάουμπερτ και Κλεάνθη, εξέτασε το ενδεχόμενο ανέγερσης του Καθεδρικού Ναού των Αθηνών στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Από την πλευρά του, ο Γερμανός αρχιτέκτονας Λούντβιχ Λάνγκε αντιπρότεινε σχέδια του ιδίου για την ανέγερση επιβλητικής εκκλησίας αφιερωμένης στο Σωτήρα. Το υπέρογκο ποσό, όμως, που χρειαζόταν για την κατασκευή της οδήγησε στην ματαίωση του εγχειρήματος.

Η πλατεία η οποία χωροθετήθηκε το 1846 έλαβε την ονομασία Πλατεία Ανακτόρων και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Πλατεία Όθωνος. Μετά την εκθρόνιση του βασιλιά Όθωνα το 1862 ονομάστηκε Πλατεία Ομονοίας.

Εν αντιθέσει με την Πλατεία Συντάγματος, η οποία καθιερώθηκε από τη δημιουργία της, κιόλας, ως κεντρικό σημείο διασκέδασης και ψυχαγωγίας, οι ψυχαγωγικής φύσεως χρήσεις της Πλατείας Ομονοίας έγιναν ευρύτερα γνωστές μόνον στα τέλη του 19ου αιώνα.

Η περιοχή συνδέθηκε για πρώτη φορά με το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης το 1866, ενώ το τραμ ξεκίνησε να εξυπηρετεί την πλατεία το 1882. Το 1895, η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Πειραιά και Θησείου επεκτάθηκε έως την Ομόνοια μέσω υπόγειας σήραγγας.

Με σημείο εκκίνησης το 1904, οι ατμοκίνητες αμαξοστοιχίες αντικαταστάθηκαν από ηλεκτρικές αμαξοστοιχίες. Η πλατεία ασφαλτοστρώθηκε κατά τη διάρκεια του 1905, ενώ συνδέθηκε με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικού φωτισμού το 1910.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή κατά της ενδοοικογενειακής βίας

ΕΛΣΤΑΤ: Νέες ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Αγορά πολυτελούς κατοικίας: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να καταλάβετε αν το AI chatbot σας έχει «προβλήματα εγκεφάλου»
περισσότερα
19:00 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Οι 10 ευγενικές φράσεις που χρησιμοποιούν οι δυνατές γυναίκες για να βάλουν όρια

Ένας από τους μεγαλύτερους μύθους για τις δυνατές γυναίκες είναι ότι είναι αγενείς, απότομες ή...
16:10 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Καλά νέα για 3 ζώδια μετά τις 26 Νοεμβρίου – «Βελτίωση στα επαγγελματικά και πιθανή επανασύνδεση με κάποιο άτομο από το παρελθόν»

Μετά την εβδομάδα από τις 24 έως 30 Νοεμβρίου 2025, η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για τρία ζώδια...
11:10 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Πώς να καταλάβετε μέσα σε 5 λεπτά ότι κάποιος είναι καλός άνθρωπος – Αυτά είναι 7 χαρακτηριστικά σημάδια, σύμφωνα με την ψυχολογία

Συναντάμε ανθρώπους συνεχώς—σε οικογενειακές συγκεντρώσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, επαγγελματι...
10:00 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Τα 3 ζώδια που θα νιώσουν ξανά ευτυχισμένα ύστερα από πολύ καιρό – «Αέρας ανανέωσης στη ζωή σας»

Από τις 25 Νοεμβρίου 2025, τρία ζώδια νιώθουν ευτυχισμένα, ένα συναίσθημα που είχαν καιρό να ν...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα