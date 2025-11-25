Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Την ανάγκη η Πολιτεία να επενδύσει στην πρόληψη και στην Παιδεία για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η οικονομία να αμείβει εξίσου άντρες και γυναίκες και η κοινωνία να αναγνωρίσει ότι η ισότητα είναι προϋπόθεση δημοκρατίας, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος με αφορμή την διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

«Η διεθνής ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών αναδεικνύει ότι η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα. Οι γυναικοκτονίες, η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική παρενόχληση, η ψηφιακή έμφυλη βία, η οποία εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους κινδύνους για γυναίκες και κορίτσια, η οικονομική εξάρτηση, οι διακρίσεις στην εργασία δεν είναι στατιστικά. Είναι ζωές που χάνονται, γυναίκες που σιωπούν από φόβο, θεσμοί μια Πολιτείας που δεν επιτελούν τον ρόλο τους» σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανάρτησή του.

Για τον λόγο αυτόν, υπογραμμίζει ο κ. Φάμελλος, «χρειαζόμαστε μία Πολιτεία που θα επενδύσει στην πρόληψη και στην Παιδεία για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, που θα ενισχύσει τις δομές στήριξης, που θα θεσπίσει επιτέλους τον όρο “γυναικοκτονία” και που θα προστατεύει έγκαιρα και αποτελεσματικά τις γυναίκες. Χρειαζόμαστε όμως και μία οικονομία που θα αμείβει εξίσου άντρες και γυναίκες και που θα υλοποιήσει ένα πλήρες σύστημα υποστήριξης της μητρότητας και της γονεϊκότητας. Και χρειαζόμαστε μία κοινωνία που δεν θα στηρίζεται στην ανισότητα των φύλων, που θα σταθεί δίπλα σε κάθε γυναίκα αλλά και θηλυκότητα που υφίσταται βία, που θα σπάσει τη σιωπή, που θα αναγνωρίσει ότι η ισότητα είναι προϋπόθεση δημοκρατίας».

«Και αυτός ο αγώνας αποτελεί υποχρέωση όλων μας», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

