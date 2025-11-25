Κακοκαιρία στη Βόνιτσα – Κατσαφάδος: Οι αυτοψίες συνεχίζονται, η διαδικασία για τις αιτήσεις αποζημίωσης θα προχωρήσει πιο γρήγορα

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Κακοκαιρία στη Βόνιτσα

«Η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα στους πολίτες της Βόνιτσας από την πρώτη στιγμή. Με τα συνεργεία της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών να εργάζονται εντατικά, προχωρούμε στην άμεση καταγραφή των ζημιών, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση οι διαδικασίες κρατικής αρωγής».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα τη Βόνιτσα, η οποία επλήγη από το κύμα κακοκαιρίας της περασμένης Παρασκευής.

Επίσης, όπως προσέθεσε ο Κώστας Κατσαφάδος, «σε συνεργασία με τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προωθούμε λύσεις για τη μόνιμη προστασία της περιοχής, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των υποδομών».

«Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε», συνέχισε, «επιβεβαιώθηκε ότι οι αυτοψίες συνεχίζονται με ενισχυμένα κλιμάκια μηχανικών και ότι η διαδικασία για τις αιτήσεις αποζημίωσης θα προχωρήσει πιο γρήγορα».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Κατσαφάδος, «θα υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τον Δήμο και τις υπηρεσίες, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και γρήγορη στήριξη των κατοίκων».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και του γενικού γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρου Καμπούρη, πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ,  αυτοψίες σε σημεία που υπέστησαν σημαντικές ζημιές, ενώ ο Κώστας Κατσαφάδος είχε εκτενή σύσκεψη με τον δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας, Θανάση Κασόλα, εκπροσώπους της δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και τοπικούς φορείς.

Στο επίκεντρο της συζήτησης που ακολούθησε, βρέθηκε η καταγραφή και η αποτίμηση των ζημιών από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν, τόσο στις 10, όσο και στις 21 Νοεμβρίου, η πρόοδος των αυτοψιών που διενεργούν τα κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ, καθώς και οι άμεσες ανάγκες των κατοίκων και των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, «δόθηκε έμφαση στον καλύτερο συντονισμό για την επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης και στην ανάγκη προγραμματισμού μόνιμων αντιπλημμυρικών έργων που θα προστατεύσουν την περιοχή στο μέλλον».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή κατά της ενδοοικογενειακής βίας

ΕΛΣΤΑΤ: Νέες ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Αγορά πολυτελούς κατοικίας: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να καταλάβετε αν το AI chatbot σας έχει «προβλήματα εγκεφάλου»
περισσότερα
19:03 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Πάτρα: «Έσκασε» θερμοσίφωνας σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ – Ένας τραυματίας από την έκρηξη

Πανικός επικράτησε λίγο μετά τις 4 μ.μ. σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Πατρών όταν εξερράγη θερμοσίφων...
18:56 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Φωτιά σε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Συγγρού – Κλειστή η Πετμεζά

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Συγγρού, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο, ν...
18:15 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Καρδίτσα: Στη ΜΕΘ 12χρονος με σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στο σώμα – Έριξε οινόπνευμα σε τζάκι και έγινε ανάφλεξη

Με σοβαρά εγκαύματα στo σώμα και στο πρόσωπο μεταφέρθηκε, νωρίτερα σήμερα (25/11) το μεσημέρι ...
17:57 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

«Έρχονται» οι ατομικές θυρίδες στα δημοτικά σχολεία – Τι προβλέπει ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας

Στην εγκατάσταση ατομικών σχολικών θυρίδων στα δημοτικά σχολεία, όπου υπάρχουν ανάγκες σε υποδ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα