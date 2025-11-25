Κακοκαιρία στη Βόνιτσα – Κατσαφάδος: Οι αυτοψίες συνεχίζονται, η διαδικασία για τις αιτήσεις αποζημίωσης θα προχωρήσει πιο γρήγορα

«Η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα στους πολίτες της Βόνιτσας από την πρώτη στιγμή. Με τα συνεργεία της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών να εργάζονται εντατικά, προχωρούμε στην άμεση καταγραφή των ζημιών, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση οι διαδικασίες κρατικής αρωγής».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα τη Βόνιτσα, η οποία επλήγη από το κύμα κακοκαιρίας της περασμένης Παρασκευής.

Επίσης, όπως προσέθεσε ο Κώστας Κατσαφάδος, «σε συνεργασία με τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προωθούμε λύσεις για τη μόνιμη προστασία της περιοχής, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των υποδομών».

«Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε», συνέχισε, «επιβεβαιώθηκε ότι οι αυτοψίες συνεχίζονται με ενισχυμένα κλιμάκια μηχανικών και ότι η διαδικασία για τις αιτήσεις αποζημίωσης θα προχωρήσει πιο γρήγορα».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Κατσαφάδος, «θα υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τον Δήμο και τις υπηρεσίες, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και γρήγορη στήριξη των κατοίκων».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και του γενικού γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρου Καμπούρη, πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτοψίες σε σημεία που υπέστησαν σημαντικές ζημιές, ενώ ο Κώστας Κατσαφάδος είχε εκτενή σύσκεψη με τον δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας, Θανάση Κασόλα, εκπροσώπους της δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και τοπικούς φορείς.

Στο επίκεντρο της συζήτησης που ακολούθησε, βρέθηκε η καταγραφή και η αποτίμηση των ζημιών από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν, τόσο στις 10, όσο και στις 21 Νοεμβρίου, η πρόοδος των αυτοψιών που διενεργούν τα κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ, καθώς και οι άμεσες ανάγκες των κατοίκων και των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, «δόθηκε έμφαση στον καλύτερο συντονισμό για την επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης και στην ανάγκη προγραμματισμού μόνιμων αντιπλημμυρικών έργων που θα προστατεύσουν την περιοχή στο μέλλον».