Μάρδας για την «Ιθάκη»: Τρεις φορές είχε πει ο Λαφαζάνης για το Νομισματοκοπείο – Η θητεία Βαρουφάκη άφησε αρνητικό πρόσημο

«Όλοι οι υπουργοί ήταν υπέρ του δημοψηφίσματος, εγώ και ο Σταθάκης ήμασταν κατά» δήλωσε σήμερα ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μάρδας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM σχολιάζοντας όσα υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη».

«Ήμασταν δύο οι διαφωνούτες εκείνη την περίοδο. Ο κ. Σταθάκης, ο οποίος είχε προτείνει να ξαναγίνουν εκλογές και εγώ ο οποίος είπα ότι να κατέβαινε μια πρόταση υπο μορφή ψηφίσματος στη Βουλή και να έπαιρνε την ευθύνη της απόφασης η Βουλή και δεν υπήρχε λόγος να γίνει δημοψήφισμα», εξήγησε ο οικονομολόγος καθηγητής πανεπιστημίου και πρώην βουλευτής.

«Είχα πει τότε να προσέξουμε πάρα πολύ πώς θα διατυπωθεί η συγκεκριμένη θέση για το δημοψήφισμα γιατί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα», τόνισε. «Αυτό που είπαμε ήταν “θα πούμε όχι σε αυτό που μας προτείνουν και θα διαπραγματευτούμε κάτι διαφορετικό”», είπε ο κ. Μάρδας για το δημοψήφισμα. «Η θέση η δική μου ήταν ότι ποτέ δεν φεύγουμε από το ευρώ», τόνισε.

Ο Λαφαζάνης και το Νομισματοκοπείο

«Τρεις φορές είχε πει ο Λαφαζάνης να πάμε να πάρουμε τα 22 δισ. που βρίσκονταν στο Νομισματοκοπείο», τόνισε ο κ. Μάρδας για τη γνωστή ρήση Λαφαζάνη. «Λέει ότι δεν είπα να μπουκάρουμε, είπα να τα πάρουμε και θα ορίζαμε εμείς ένα επιτόκιο δανεισμού στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», είπε.

«Δηλαδή τα χρήματα ήταν δικά τους και εμείς θα ορίζαμε το επιτόκιο. Εκεί σε κάποια συζήτηση διά ζώσης που είχα με τον κ. Στρατούλη, που μπορώ να σου πω ήταν έτσι και ο σοβαρότερος από όλη εκείνη την ομάδα, είπα το εξής απλό: μας δίνουνε 50 δισ. εκατομμύρια για να φύγουμε από το ευρώ τζάμπα, εσείς προτείνετε να πάρουμε τα 20-22 δισ. εκατομμύρια για να πληρώσουμε και τόκο;», θυμάται ο κ. Μάρδας. Ο κ. Μάρδας τόνισε ότι ο Αυστριακός καγκελάριος μας έδινε 50 δισ. για να φύγουμε από το ευρώ.

Για τον Γιάνη Βαρουφάκη

Για την απαξίωση του Αλέξη Τσίπρα προς τον υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, που ο ίδιος επέλεξε, ο Δημήτρης Μάρδας αναφέρει:

«Ο Γιάννης ο Βαρουφάκης είναι μαθηματικός οικονομολόγος, είχε όλα τα εχέγγυα για να περατώσει μία διαπραγμάτευση, καθώς είχε τις γνώσεις για αυτό το πράγμα. Την ευθύνη την είχε αυτός. Τώρα, αν δεν τα κατάφερε, αυτό είναι μία άλλη υπόθεση. Ο Αλέξης δίνει τη δική του ερμηνεία. Λοιπόν και εγώ έχω τη δική μου ερμηνεία γιατί όταν έρχεται ο Ταμίας του Κράτους και λέει ότι πρέπει να τελειώσει η διαπραγμάτευση τον Απρίλιο γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, δεν μπορεί τον Απρίλιο να γυρίζει απ’ την Αμερική, μετά από δύο ταξίδια με νέες προτάσεις. Αυτές τις προτάσεις έπρεπε να τις είχε έτοιμες από τον Δεκέμβρη», είπε ο πρώην αν. υπουργός.

«Γύρισε, πήγε, έκανε δύο ταξίδια στην Αμερική 4, 5 Απριλίου και 14 Απριλίου και γύρισε με δύο διαφορετικές προτάσεις και εμείς περιμέναμε 30 Απριλίου να τελειώσει η διαπραγμάτευση. Αυτό δείχνει ότι είχε λάθος στρατηγική. Δεν σημαίνει ότι είχε κενό γνώσης», είπε.

Πάντως καταλήγοντας είπε πως η θητεία Γιάνη Βαρουφάκη στη θέση του Υπουργού Οικονομικών άφησε αρνητικό πρόσημο. «Κοιτάξτε αν πτώχευε η χώρα θα άφηνα και εγώ αρνητικό πρόσημο», είπε.