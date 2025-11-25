«Οι ζημιές δεν αποκαθίστανται» – Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι

Η ελληνική γλώσσα είναι μία από τις δυσκολότερες γλώσσες παγκοσμίως. Θεωρείται πλούσια και σημαντική για διάφορους λόγους, όπως η μεγάλη ιστορία της, η επιρροή της σε άλλες γλώσσες και η πολιτιστική της κληρονομιά. Παρόλο που η ιστορική της μορφολογία άλλαξε, όπως η απώλεια της δοτικής πτώσης, η σημερινή ελληνική γλώσσα διατηρεί πλούσιο λεξιλόγιο, παραγωγικές καταλήξεις και ένα σύστημα σύνθεσης.

Όπως είναι λογικό, ακόμα και οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι και πιο εξοικειωμένοι με τα ελληνικά, κάνουν καθημερινά πολλά λάθη είτε κατά την ομιλία είτε κατά την γραφή.

Ένα από αυτά τα λάθη είναι η φράση «Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές/βλάβες…» που χρησιμοποιούν πολλοί έπειτα από μία κακοκαιρία, πλημμύρα ή καταστροφή. Ωστόσο «οι ζημιές/βλάβες δεν αποκαθίστανται». Το «αποκαθίσταμαι» σημαίνει «επαναφέρω κάτι στην προηγούμενη καλή του κατάσταση ή λειτουργία».

Σωστή χρήση του ρήματος «αποκαθίσταμαι»: