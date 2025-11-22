Βόνιτσα: Μαθητές αναγκάστηκαν να επιστρέψουν σπίτι τους με Πυροσβεστικό όχημα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στη Βόνιτσα το νέο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή το απόγευμα της Παρασκευής. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δεκάδες σπίτια και καταστήματα, βυθίζοντας την πόλη σε σκηνές χάους.

Το ανάχωμα στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου υποχώρησε για ακόμη μια φορά, με συνέπεια οι δρόμοι να μετατραπούν σε χείμαρρους και τα νερά να εισβάλουν σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Η κατάσταση ήταν τόσο δύσκολη που μαθητές φροντιστηρίου χρειάστηκαν τη βοήθεια της Πυροσβεστικής για να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι κάτοικοι ζητούν άμεσα μέτρα ώστε να μη βιώσουν ξανά παρόμοιες καταστάσεις.

Πηγή: arkanikanea.gr